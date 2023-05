Organisatie Miami GP past circuit lichtelijk aan na kritiek F1-coureurs

De eerste Grand Prix van Miami kon vorig jaar op bijzonder veel interesse rekenen, al viel het circuit bij verschillende coureurs een beetje tegen. Om te beginnen bleek de asfaltlaag niet te voldoen. Op sommige plekken bleek het asfalt niet bestand tegen de hoge temperaturen in Florida en los daarvan bood de ondergrond bijzonder weinig grip. Max Verstappen, de uiteindelijke winnaar in Miami, noemde dit één van de grootste pijnpunten van het Miami Autodrome. Voor de editie van dit jaar is de kritiek ter harte genomen en is het complete circuit rond het Hard Rock Stadium opnieuw geasfalteerd. De nieuwe asfaltlaag is van een andere samenstelling, eentje die meer grip zou moeten bieden en eentje die ook optisch veel donkerder is dan waar de organisatie vorig jaar mee werkte.

Deze ingreep moet de coureurs meer grip bieden en moet de omloop die tegen de klok in gaat beter uit de verf laten komen. Het asfalt was echter niet het enige minpunt bij het eerste bezoekje van de Formule 1. Zo regende het in 2022 eveneens klachten over de zeer krappe chicane, die samen de bochten veertien en vijftien vormt. De chicane zelf is buitengewoon krap en voor Formule 1-termen ook zeer langzaam, twee bochten van ongeveer zeventig kilometer per uur in de tweede versnelling. Niet voor niets noemde Verstappen dat stuk van de baan 'een Mickey Mouse-gedeelte'. "Dat stuk is leuk in een kart, maar niet echt in een Formule 1-auto." Charles Leclerc was er als één van de weinige rijders wel over te spreken, maar ook hij erkende dat de chicane het momentum brak en een andere auto volgen richting het lange rechte stuk dat erna komt niet makkelijk maakte.

Voor de tweede editie van de Miami Grand Prix heeft de organisatie ook naar deze klachten proberen te luisteren, al zijn de mogelijkheden beperkt gebleken. Dat gedeelte van het circuit loopt namelijk onder bruggen van de Florida Turnpike door en de F1-reglementen schrijven daar verschillende dingen over voor, bijvoorbeeld een verplichte hoogtemarge tussen het circuit en het viaduct. De organisatie heeft daardoor weinig andere opties dan de langzame chicane te behouden, al is die wel aangepast vergeleken met vorig jaar. Om te beginnen is de muur aan de buitenkant van bocht 14, dus bij het ingaan van de chicane, voorzien van Tecpro barriers. Die staan nog niet bij het uitkomen van de snelle bocht 13, maar wel bij bocht 14 zelf, de plek waar Carlos Sainz en Esteban Ocon vorig jaar nogal hardhandig crashten. Beide coureurs waren na een stevige impact zeer verbolgen over het feit dat ze meteen in aanraking kwamen met de betonnen muur en die kritiek is ter harte genomen. Het plaatsen van TecPro moet de impact dit jaar beperkt houden.

Daarnaast moeten de sessies in Miami dit jaar minder lang stilliggen bij een crash in bocht 14. Zo zat de inkeping voor bergingsvoertuigen vorig jaar nog voor bocht 13 en is die ditmaal verplaatst vlak voor bocht 14, zodat er sneller geschakeld kan worden. Het moet ervoor zorgen dat gecrashte auto's sneller weggehaald kunnen worden en dat een code rood, ook tijdens de trainingen en kwalificatie, minder tijd in beslag neemt. Daarnaast valt in de event notes van de FIA te lezen dat de lay-out van bocht 15, het tweede gedeelte van de chicane, is aangepast. Dat blijkt ter plekke echter miniem, doordat het viaduct weinig mogelijkheden biedt om de chicane vloeiender te maken. Het kritiekpunt van Verstappen, dat het een 'Mickey Mouse-stuk' is, valt derhalve lastig tot niet weg te nemen, al heeft de organisatie in ieder geval gepoogd om de veiligheid te vergroten en de gripniveaus te verbeteren. Op enkele plaatsen van het circuit is de run-off verder beperkt, maar zijn er ofwel Tecpro barriers geplaatst ofwel de muren in een andere hoek neergezet om de veiligheid te vergroten.

Bekijk hier meer beelden van de bewuste bochten 14 en 15:

Aanpassingen aan bocht 14 en 15 van het Miami International Autodrome voor F1 2023 1 / 6 Foto door: Ronald Vording Aanpassingen aan bocht 14 en 15 van het Miami International Autodrome voor F1 2023 2 / 6 Foto door: Ronald Vording Aanpassingen aan bocht 14 en 15 van het Miami International Autodrome voor F1 2023 3 / 6 Foto door: Ronald Vording Aanpassingen aan bocht 14 en 15 van het Miami International Autodrome voor F1 2023 4 / 6 Foto door: Ronald Vording Aanpassingen aan bocht 14 en 15 van het Miami International Autodrome voor F1 2023 5 / 6 Foto door: Ronald Vording Aanpassingen aan bocht 14 en 15 van het Miami International Autodrome voor F1 2023 6 / 6 Foto door: Ronald Vording