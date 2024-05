Organisatie Miami GP: Exorbitante prijzen catering uit hun verband gerukt

Dat de Formule 1 een speeltuin is voor de rich and famous is natuurlijk al decennia lang bekend, maar het recente succes van de sport in de Verenigde Staten heeft vooral aan die kant van de oceaan een enorme impact op de prijzen die promotors kunnen vragen. Ticketprijzen van boven de tienduizend dollar vormen geen uitzondering en ook de bedragen die voor de catering worden gevraagd zijn van Michelin-sterrenniveau.

Dat het wel heel erg uit de hand lijkt te zijn gelopen met de prijzen van een bordje eten, zagen we afgelopen weekend op sociale media. Een bericht op X met daarop de prijslijst van de paddockclub ging viral: een lobster roll (broodje met kreeft) voor 280 dollar, een poke bowl met tonijn voor 170 dollar, nacho's voor 180 dollar. Het lijkt allemaal flink aan de prijs.

De prijzen zorgden voor zoveel ophef dat Tom Garfinkel, de baas van het lokale organisatiecomité van de Miami GP, zich genoodzaakt voelde om te reageren. Volgens Garfinkel klopten de prijzen op de foto, maar hield het verhaal daar niet op. "De context die er niet bij stond, was dat het voor een suite was. Dit was een broodje kreeft, voor waarschijnlijk tien mensen, voor 280 dollar." Hij benadrukte dat de Grand Prix van Miami voor elke portemonnee toegankelijk was en dat de prijzen tijdens het evenement net zo divers waren als de bezoekers, van gewone fans tot rijke zakenmensen, VIP-gasten en beroemdheden.

Tom Garfinkel Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

Een uitverkochte menigte van 275.000 fans bezocht het Miami International Autodrome gedurende de drie dagen, een stijging van meer dan 5.000 vergeleken met vorig jaar en een stijging van 45.000 ten opzichte van het eerste evenement in 2022.

Rigatoni met wodka

Garfinkel wees erop dat de goedkoopste tickets die toegang boden tot alle drie de racedagen, 150 dollar kostten. Die kaartjes werden dit jaar geïntroduceerd na kritiek op de hoge ticketprijzen van de vorige edities. "Er zijn dus opties die minder duur zijn, en daar zijn er veel van over het hele terrein', aldus Garfinkel. "En dan zijn er nog opties die duurder zijn, en opties die echt duur zijn, omdat een beroemde chefkok daar je rigatoni met wodka maakt, en dat gaat veel geld kosten. We proberen gewoon verschillende opties te bieden. Soms halen mensen er iets uit en zeggen 'dat is echt duur' zonder de context te geven dat het eigenlijk een broodje kreeft is voor een suite voor tien personen. Maar we hebben ook betaalbaardere opties, dat is ook belangrijk is voor ons."