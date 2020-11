Organisatie Turkse Grand Prix zet huurauto's in tegen gladheid

De baan was vrijdag spekglad door de nieuwe laag asfalt die net is gelegd, in combinatie met de lage temperaturen en een schoonmaakbeurt een paar uur voor de eerste vrije training. Hoewel sommige coureurs er de lol wel van konden inzien, was het deelnemersveld na afloop van de eerste sessie unaniem in z’n oordeel: de baan was veel te glad en eigenlijk onberijdbaar. Voor Max Verstappen voelde het alsof hij op ijs reed en Lewis Hamilton noemde het Shit, met een hoofdletter S inderdaad.

Romain Grosjean kwam vrijdagmiddag al schertsend met het idee om de gehuurde straatauto’s van de teams te pakken en wat extra rubber neer te leggen, alleen dat zou misschien helpen om de baan minder glad en wat ‘grippiger’ te krijgen, een advies dat later serieus werd overgenomen door de organisatie van de Grand Prix.

De organisatie klopte aan bij hoofdsponsor Intercity dat één van de grootste autoverhuurbedrijven van Turkije is en charterde een aantal Citroëns C1’s en C3’s. Die reden in het pikkedonker drie uur lang rondjes op het 5.338 meter lange circuit, grotendeels op de ideale lijn maar ook daarbuiten op plekken waar tijdens de race eventueel ingehaald kan worden. Of de opmerkelijke actie zin heeft gehad, zullen we zaterdag merken als de Turkse Grand Prix verdergaat met de derde vrije training en kwalificatie.

De huurauto's in actie op Istanbul Park