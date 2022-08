Organisatie Grand Prix van België: "Kiezen voor Amerikaanse show"

De Formule 1 verwelkomt de laatste jaren steeds meer circuits waar entertainment voorop staat. Het meest recente voorbeeld is Miami. De ene na de andere ster was te bewonderen op de grid en ook naast de baan was er volop vertier voor de bezoekers. Toch keek Miami met een schuin oog naar de 2021-editie van de Dutch Grand Prix. Sinds Max Verstappen in F1 rijdt, is de populariteit van de koningsklasse in Nederland flink gestegen. Circuit Zandvoort mocht voor vorig jaar voor het eerst sinds 1985 de Formule 1 weer verwelkomen, en met succes. De koningsklasse was onder de indruk van het spektakel wat men in Zandvoort had neergezet. Ondanks de coronavirus-pandemie waren de F1-fans massaal naar het circuit in de duinen gereisd. De overwinning van Verstappen was de kers op de taart.

Doordat de lat inmiddels zo hoog ligt, heeft de Formule 1-organisatie aangegeven dat historie een minder belangrijke rol speelt in de opbouw van de kalender. Dit betekent dat de toekomst van een circuit als Spa-Francorchamps op losse schroeven staat. De organisatoren van de Belgische Grand Prix hebben de boodschap begrepen. Over een paar weken vervolgt het F1-circus het seizoen op het iconische circuit in de Ardennen. De bezoekers mogen zich volgens Vanessa Maes, CEO van Spa Grand Prix, opmaken voor een prachtig weekend. “Het is niet zo dat onze toekomst er van afhangt, maar dit wordt een uitzonderlijke editie", zegt Maes in een speciaal belegde persconferentie.

Net als op Zandvoort en de Red Bull Ring reizen de Nederlandse fans ook in grote getale af naar Spa. De organisatie verwacht zo'n 300.000 mensen, waarvan bijna de helft uit Nederland komt. Om alle bezoekers een onvergetelijk weekend te geven heeft de organisatie een plannetje bedacht: “We hebben voor een show op zijn Amerikaans gekozen”, vervolgt Maes, die daarna aangeeft dat er zich zo'n 35 dj's naar Spa begeven voor een soort mini-Tomorrowland. Een aantal daarvan draait hun muziek ook bij de tribunes. Bij de fanzones zijn tevens enkele topchefs te vinden. Over het aantal weinige en nauwe toegangswegen wordt door fans al jaren geklaagd, maar dat gaat dit keer anders. De organisatie zorgt voor extra treinen, meer shuttles en meer verharde parkeergelegenheden.