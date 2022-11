Het Jeddah Corniche Circuit organiseerde in 2021 voor het eerst een F1-race. Het was voor de koningsklasse het snelste stratencircuit op de kalender, maar dat had ook een keerzijde. Coureurs klaagden over de veiligheid door het krappe circuit en het slechte zicht door de vele blinde bochten. Voorafgaand aan de tweede race, die dit voorjaar gehouden werd, werden een paar aanpassingen gedaan om de situatie te verbeteren. Op bepaalde plekken is het circuit iets breder geworden.

Op verzoek van de coureurs heeft de organisatie echter onthuld dat er nog wat aanpassingen gedaan worden om het circuit voor de start van de volgende race op 19 maart nog veiliger te maken. Een van de grootste veranderingen zijn de snelle bochten 22 en 23, waar getracht is de snelheid met zo’n 50 kilometer per uur naar beneden te brengen door de plaatsing van de baanafscheiding aan te passen en de toevoeging van een schuine kerb.

Ook in bocht 14 en bocht 20 zijn aanpassingen gedaan. Dat zijn de snelste blinde bochten op de omloop. De hekken aan de binnenkant van de bocht zijn daar naar achteren geplaatst om de coureurs meer zicht te geven. In bocht 14 is daardoor zo’n 7,5 meter meer ruimte, de muur aan de linkerkant in bocht 20 staat nu 5 meter verder naar achteren. Ook in bocht 8 en 10 zijn de muren verplaatst om coureurs meer zicht te geven. Verder zijn er meer kerbstones geplaatst, bovendien worden er diverse strippen geplaatst om de snelheid naar beneden te brengen.

“De evolutie van het Jeddah Corniche Circuit gaat door en we zijn blij met de aanpassingen die we gedaan hebben om dit prachtige circuit verder te verbeteren na consultatie met de FIA, F1 en de coureurs”, zegt Martin Whitaker, directeur van de Saudi Motorsport Company. “De beide races die hier plaatsvonden hebben bevestigd dat dit circuit het snelste en spannendste stratencircuit ter wereld is, deze nieuwe ontwikkelingen zullen alleen maar bijdragen aan het spektakel als de Formule 1 in maart terugkeert naar onze stad. Het is belangrijk voor alle circuits om te luisteren naar en te leren van de coureurs die hier racen. We gebruiken hun feedback om te groeien en onze faciliteit te verbeteren.”

Jeddah Track Layout Foto: Saudi Motorsport Company