Organisatie GP Miami: Sprint met alle nieuwe F1-fans logisch

De Formule 1 kwam in 2022 voor het eerst naar Miami, waar op het Miami International Autodrome geracet wordt. In beide gevallen was Max Verstappen de winnaar van de race. Voor 2024 verandert er wel iets aan het evenement, aangezien er dan voor het eerst een sprintrace georganiseerd wordt. Tyler Epp, voorzitter van de Grand Prix van Miami, vindt het belangrijk dat het evenement steeds weer groeit. Er werd op een gegeven moment ook geopperd om van deze race een nachtrace te maken, al lijkt dat nog niet te gebeuren. Wel verandert er dus iets aan het evenement dankzij de sprintrace.

"Zoals Tom [Garfinkel, managing partner van de race en CEO van het Miami Dolphins NFL team en het Hard Rock Stadium] al heel duidelijk was: we moeten van jaar tot jaar evolueren. We kunnen niet elk seizoen hetzelfde doen", zegt Epp tegen Motorsport.com. "We blijven het opbouwen op geweldig racen en een kwaliteitservaring voor de fans, zoals Stephen [Ross, de eigenaar van de Dolphins] en Tom vanaf het begin hebben gepland. Het was een combinatie van onze relatie en samenwerking met de Formule 1. Lof aan hen voor het openstaan voor deze discussie. We hebben een jonge vrouw in ons team, Katharina Nowak [senior director business operations], die de deal met het team van F1 tot stand heeft gebracht. Zij verdienen alle lof en wij zijn enthousiast omdat we denken dat het een manier is om onze race te onderscheiden en onze fans een andere manier biedt om naar de Formule 1 te kijken."

Epp merkt vervolgens op dat er de afgelopen twee edities veel Amerikaanse fans aanwezig waren. "Dus ik denk dat we een aantal 'nieuwe' F1-fans hebben - niet allemaal nieuwe - en die staan waarschijnlijk wat meer open voor het niet-traditionele format dan sommige puristen", doelt hij op het sprintformat. "En we zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat die puristen ook van een prachtige ervaring kunnen genieten. Maar de nieuwe fans kunnen op de zaterdag ook iets anders ervaren."

Waarde bieden

Dit jaar organiseerde een ander Amerikaans circuit, Circuit of the Americas, ook al een sprintrace. Daar zag de promotor, Bobby Epstein, geen stijging in kaartverkoop door het format, gericht op meer actie voor de fans langs de baan. Epp maakt zich echter geen zorgen dat dat in Miami ook het geval zal zijn. "We willen altijd een stijging zien, maar dat was niet de reden van onze beslissing", legt Epp uit. "Het doel is om meer waarde te bieden aan de fanbase, de mensen die hiernaartoe komen. We jagen niet een bepaald aantal mensen op de campus na, we willen het juiste aantal vinden om de beste ervaring te garanderen voor alle toeschouwers. Maar we deden het niet om tickets te verkopen. Bobby zit beter in de business-materie dan ik. Daar heb ik respect voor, maar wij hebben een andere strategie dan zij. Austin heeft het geweldig gedaan, maar een deel van hun voorstel draait om de mensenmassa. Een beetje zoals Silverstone, toch? Het draait om grote bezoekersaantallen. Dat is niet onze aanpak geweest, maar dat betekent niet dat we niet zullen blijven groeien of meer mensen op de tribunes zullen hebben. We doen veel moeite om ervoor te zorgen dat de mensen die een [algemeen toegangskaartje] kopen een geweldige ervaring hebben."

Over het sprintformat zelf is nog een hoop te doen. Het aantal sprintraces in 2024 blijft met zes gelijk aan dit jaar, maar het format zelf kan nog op de schop. Zo zouden teambazen het logischer vinden als op vrijdag de sprint shootout plaatsvindt, gevolgd door de sprintrace op zaterdagochtend en de kwalificatie voor de Grand Prix later op de zaterdag. Voor Epp maakt de volgorde wat minder uit, maar het is volgens hem wel van essentieel belang dat er kampioenschapspunten op het spel blijven staan. "We willen op elk van de drie dagen van de Grand Prix zinvolle actie op het circuit bieden", meent Epp. "Ik denk dat dat belangrijk is. En het is de verdienste van Stefano [Domenicali] en de F1 dat ze WK-punten aan de sprint hebben verbonden. Ik herinner me, toen ik een jaar of tien in mijn carrière in de Noord-Amerikaanse autosport zat, de All-Star-evenementen en ideeën die geen punten opleverden. Die werden altijd heel anders behandeld. Het legitimeert het proces een beetje."