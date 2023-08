Er was veel werk voor nodig om de Formule 1 weer terug te halen naar Las Vegas, dit keer op een wat meer aansprekend deel van de entertainmenthoofdstad dan de parkeerplaats van Caesars Palace waar in 1981 en 1982 werd geracet. Liberty Media, de eigenaar van de Formule 1, heeft de organisatie van de Grand Prix van Las Vegas op zich genomen en werkt samen met lokale ondernemingen, zogenaamde Founding Partners, en autoriteiten om de race, die deels over de beroemde Strip verreden wordt, goed te laten verlopen. Dat betekende wel dat zij een stuk grond moesten kopen voor een paddockgebouw en dat het verkeer in de stad in Nevada flinke hinder zal ondervinden. Die verkeersproblemen waren er de afgelopen maanden al, aangezien er hard is gewerkt aan het opnieuw asfalteren van sommige stukken, speciaal voor deze Grand Prix.

Voor Formule 1-eigenaar Liberty Media staat er veel op het spel met de race in Las Vegas. Het is een flinke investering geweest, die nog iets duurder is geworden dankzij inflatie, en voorlopig staat de race nog maar drie jaar op de kalender. Wel is er al toestemming gekomen om de race eventueel tot en met 2032 te organiseren. Steve Hill, CEO van de Las Vegas Convention and Visitors Authority, bezocht dit jaar meerdere Formule 1-races, evenals sleutelfiguren van de Founding Partners, om te leren voor de Grand Prix van Las Vegas. De promotors van die F1-races waren 'uitzonderlijk behulpzaam', wordt Hill geciteerd door Autoweek.

Ook met Super Bowl springt F1 er tussenuit

De organisatie van de Grand Prix van Las Vegas is daardoor ook ambitieus. "Het is onze hoop en verwachting dat we de nieuwe standaard zetten voor fanbeleving", zegt Sean McBurney, de regional vice president van Caesars Palace, een van de Founding Partners. Hill is er op zijn beurt van overtuigd dat de Formule 1-race in de casinostad 'het grootste evenement ter wereld wordt in 2023'. Hij geeft toe dat de verbouwingen van de afgelopen weken wel pijnlijk waren voor de bewoners en ondernemers, maar dat die pijn op de lange termijn veel oplevert.

"We hebben het het grootste deel van de bestrating gedaan; op het hele circuit zijn alle eerste asfaltlagen gelegd", legt Hill uit. "Toen het asfalt voor de eigendommen werd bestraat, was dat behoorlijk storend. Maar het was vrij kort, ze deden het in delen. Het was dus voor een paar weken het pijnlijk, maar het zal vijf of tien jaar meegaan. We bouwen nu een brug over het circuit, een van onze hoofdwegen, om ervoor te zorgen dat we toegang hebben tot de hotels. Het is een spectaculaire onderneming en het wordt met het jaar beter."

Dit alles zorgt voor nog meer vertrouwen bij Hill dat de Grand Prix een succes wordt. "Je gaat geen groter evenement in Las Vegas krijgen dan de Formule 1", meent hij. "We hebben de Super Bowl drie maanden na de Formule 1, maar vanuit uitvoerend oogpunt is de Super Bowl makkelijker omdat alles al gebouwd is. Maar er moet nog steeds veel gebeuren. De meeste steden proberen het niet allebei in die periode. Er is van alles gaande in Las Vegas, maar de Formule 1 zal er tussenuit springen."