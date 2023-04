De Formule 1 reist later dit seizoen af naar Las Vegas. De eerste race over de fameuze Strip vindt plaats op 19 november als voorlaatste race van het jaar. Voor het eerst in de historie treedt eigenaar Liberty Media op als racepromotor. Normaliter organiseert een derde lokale partij een Grand Prix. Volgens F1 CEO Stefano Domenicali is het niet uitgesloten dat Liberty Media dit experiment gaat uitbreiden en in meer landen de touwtjes in eigen hand neemt. Toch heeft de organisatie veel informatie moeten inwinnen bij bestaande promotors, waaronder Silverstone.

Silverstone managing director Stuart Pringle stelt in gesprek met Motorsport.com dat de F1-eigenaren zich veelvuldig in Engeland gemeld hebben: “Dit is voor F1 een enorme eye-opener wat het betekent om een evenement te organiseren. Dat heb ik tenminste vernomen, op basis van vragen die zij stelden aan ons promotieteam. Er was een hele waslijst aan vragen. Ik zeg niet dat traditionele racepromotors hierna op meer sympathie kunnen rekenen, maar ik denk wel dat F1 veel geleerd heeft van deze hele ervaring.”

Pringle kijkt wel met interesse naar de aanpak van F1 in Las Vegas. Hij stelt dat de huidige circuits daar ongetwijfeld lessen uit kunnen trekken: “Ik ga erheen met pen en papier in de aanslag. Ik vind het fascinerend om te zien hoe zij het aanpakken. Het wordt zeer zeker een geweldig spektakel. Ik wens hen alle succes. Wat we nodig hebben, is een gezond kampioenschap. We willen dat elke race zo goed is als het maar kan zijn. Dat is voor iedereen voordelig. Als promotor wil ik niet dat het kampioenschap saai wordt. Ik ben ook zeer benieuwd hoe het is om geen supportraces te hebben. We erkennen dat Amerikanen sportentertainment veel beter doen dan wij in Europa. Dat we dit al 73 jaar doen in Silverstone, betekent niet dat we niet leren van anderen.”