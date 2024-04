Circuit Shanghai onder handen genomen voor terugkeer F1

De Grand Prix van China ontbrak de afgelopen jaren op de F1-kalender door de coronapandemie, maar dit jaar keert de Formule 1 voor het eerst sinds 2019 weer terug in Shanghai. Het circuit is sindsdien wel onder handen genomen voor de komst van de Formule 1. Vorig jaar werd de FIA Grade 1-licentie, benodigd om een Grand Prix te mogen organiseren, al verlengd voor het Shanghai International Circuit. De organisatie heeft enkele gebouwen rondom het circuit gerepareerd en achterstallig onderhoud gepleegd, maar ook enkele aanpassingen doorgevoerd aan het circuit zelf.

Na de inspectie van de FIA is het circuit door het bedrijf van circuitontwerper Hermann Tilke op meerdere plekken aangepakt, met name om de hobbels glad te strijken. Die herstelwerkzaamheden zijn begin deze maand afgerond waardoor de coureurs volgende week dus minder last zouden moeten hebben van gestuiter. Wel wordt er nog gewerkt aan twee tribunes, waar de werkzaamheden nog niet op tijd af zullen zijn voor de race van dit jaar. Naar verwachting zullen tribune B en tribune E in november gereed zijn, waardoor de capaciteit voor de Grand Prix van 2025 met zo'n 22.300 zitplaatsen stijgt.

Deze editie van de Grand Prix van China markeert het twintigjarige jubileum van de F1-race. Het zal de eerste keer zijn dat het publiek kan juichen voor een thuisheld, aangezien Zhou Guanyu voor het eerst van de partij is. Het resulteert in een uitverkochte race. De fans langs de baan kunnen bovendien rekenen op een bijzonder weekend, aangezien hier voor het eerst met het vernieuwde sprintformat gewerkt gaat worden. Daardoor vindt op vrijdag de vrije training plaats, gevolgd door de sprint shoot-out. De zaterdag wordt vervolgens afgetrapt met de sprintrace, waarna de coureurs nog in actie komen tijdens de kwalificatie. Op zondag werken de coureurs 56 ronden af tijdens de Grand Prix op het 5,451 kilometer lange circuit.