Organisatie F1 België waarschuwt voor phishingmail met voucher

Voor Formule 1-fans kwam de mail van Spa Grand Prix als een verrassing. Fans kregen namelijk via het mailadres info@spagrandprix.com het bericht dat er een voucher van 50 euro op hen wachtte omdat zij tot een groep van 10.000 'gelukkigen' behoorden na een loting als 'blijk van waardering' voor hun steun. In de mail stond dat deze voucher voor allerlei zaken rondom de Grand Prix ingewisseld kon worden, waaronder 'exclusieve' merchandise van de teams of 'speciale toegang tot digitale F1-content'. Via een 'claim now'-knop kon men dan deze 'voucher' verzilveren, maar daar begonnen de rode vlaggen al te komen vanwege bank- en creditcardgegevens die opgevraagd werden.

Vanessa Maes, directeur van Spa Grand Prix, bevestigt tegenover RTBF dat het inderdaad om een phishingmail ging en waarschuwt eenieder om niet op de link te drukken of gegevens te delen. "Sinds vanochtend hebben we vernomen dat er een frauduleuze e-mail is verstuurd waarin gebruikers worden uitgenodigd om op een link te klikken die bedoeld zou zijn om een cadeaubon van 50 euro te ontvangen. Dit is een poging tot phishing en we raden ten zeerste af om op deze link te klikken", waarschuwt Maes. "In het algemeen vragen we onze klanten om uiterst voorzichtig te zijn wanneer ze om hun persoonlijke gegevens (met name bankgegevens) worden gevraagd. Spa Grand Prix vraagt nooit om vertrouwelijke informatie via e-mail om een geschenk van welke aard dan ook te verkrijgen."