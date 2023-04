Organisatie GP België krijgt groen licht voor extra capaciteit

Het gaat bij de nieuwe kaarten die in verkoop zijn gegaan met name om de Bronze-staanplaatsen. Met 100.000 bezoekers was het de afgelopen jaren al een drukke boel te noemen, maar nu zouden er nog eens 10.000 fans per dag bij kunnen. Vanessa Maes, de directrice van de Spa Grand Prix, benadrukt in gesprek met Le Soir dat dit niet betekent dat het strijden wordt voor een plek op de vele grasvelden langs de baan.

"In feite zijn het vooral de Bronze-tickets die opnieuw in de verkoop gaan, maar geen paniek voor diegenen die deze tickets al gekocht hebben: de natuurlijke tribunes waarop ze elkaar graag ontmoeten zullen waarschijnlijk niet overvol raken", zegt Maes. "Voordat we deze toestemming kregen, hadden we ons voorstel in feite verhoogd wat betreft de tribunes: we zijn ongeveer van 35.000 naar 45.000 zitplaatsen gegaan, wat 10.000 meer is dan vorig jaar", doelt zij op het feit dat er weer een tribune staat op de oude plek van de endurance-tribune. "De capaciteitsverhoging zal ons dus in staat stellen om nieuwe Bronze-toeschouwers te ontvangen, met behoud van de prioriteit van comfort en veiligheid in hun speciale zones."

De uitbreiding van de capaciteit heeft als gevolg dat de organisatie het verkeersplan heeft moeten aanpassen om rekening te houden met de in totaal 30.000 extra toeschouwers. "De komst van dit extra publiek zal gepaard gaan met een aanpassing van ons verkeers- en veiligheidsplan, om al dit publiek te kunnen opvangen", verzekert Maes.

De Grand Prix van België staat dit jaar bovendien garant voor meer spektakel, aangezien er op zaterdag een sprintrace verreden wordt. Wel is het de vraag of Spa-Francorchamps volgend jaar op de kalender terugkeert. Het circuit kreeg vorig jaar slechts een contractverlenging van één jaar van de Formule 1, aangezien er op de achtergrond gewerkt werd aan een deal met het Zuid-Afrikaanse Kyalami. De kansen dat België terugkeert lijken de afgelopen tijd wat toegenomen, aangezien de onderhandelingen tussen de Formule 1 en Kyalami tot niets leidden, wat volgens oud-Formule 1-coureur Jody Scheckter te wijten was aan hebzucht van de uitbater van het circuit. Dat stemt de organisatie van de Spa Grand Prix veel optimistischer over een nieuw contract, liet Maes onlangs al weten.

Motorsport Tickets heeft extra staanplaatsen voor de Grand Prix van België in de verkoop. Daarnaast zijn er nog tribunekaarten ‘Combes’ en ‘Zilver: 6 bis’ beschikbaar. Bekijk hier het overzicht.