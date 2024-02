Organisatie GP Bahrein lost putdekselprobleem uit F1-test op

De testdriedaagse test op het Bahrain International Circuit moest meerdere malen worden stilgelegd vanwege een losgekomen putdeksel achter de kerbstone in bocht 11. Het onderdeel bleek de zuigende kracht van de huidige Formule 1-bolides niet aan te kunnen. Motorsport.com meldde afgelopen week al dat de organisatie de putdeksel met beton wilde vastmaken. Dit idee werd voorgesteld aan de F1-stakeholders, en dat is goedgekeurd.

In de preview op de Grand Prix van Bahrein meldt de FIA: “Naar aanleiding van incidenten tijdens de pre-season testsessies zijn herstelwerkzaamheden uitgevoerd, waaronder het opvullen van de afvoerputten met beton.” Dat houdt in dat de baan niet verlegd hoeft te worden, wat een van de andere plannen was. Men overwoog om de kerbstones verder naar binnen te brengen, zodat de rijders niet over de putdeksel zouden rijden. Met deze maatregel kunnen de coureurs dus de gebruikelijke lijn aanhouden.

De FIA meldde dat er in bocht 7 voorzorgsmaatregelen zijn getroffen door een put te dichten. Ook de overige afvoerputten langs de baan zijn gecontroleerd. Aangezien er geen regen voorspeld wordt voor de seizoensopener, had de organisatie de optie om de putten dicht te gooien. Voor de lange termijn zal er naar een andere oplossing gekeken moeten worden.

Track limits in Bahrein

Formule 1-wedstrijdleider Niels Wittich herinnerde de teams en coureurs eraan dat “in overeenstemming met de bepalingen in artikel 33.3, de witte lijnen de baanlimieten bepalen”, en dat “tijdens de kwalificatie en de race, elke keer dat een coureur er niet in slaagt om binnen de track limits te blijven, de rondetijd wordt geschrapt door de stewards”. Dit houdt in dat de racelijn in bocht 4 tijdens het raceweekend anders is dan tijdens de testweek. De lijn die veelal werd genomen tijdens de test, is niet langer toegestaan.