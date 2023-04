De Grand Prix van Australië was een hectische, van start tot finish. De race werd drie keer stilgelegd vanwege crashes en opruimwerkzaamheden en eindigde in mineur met een safety car-finish. Ook vlak na die race was er de nodige chaos, aangezien op beelden te zien was dat fans langs het circuit al in de uitloopronde op de baan liepen, wat voor zowel de coureurs, marshals en de fans zelf een gevaarlijke situatie opleverde.

Het kwam de Australian Grand Prix Corporation op een onderzoek van de FIA te staan. De stewards oordeelden namelijk dat 'een grote groep supporters door de veiligheidslijnen was gekomen en het circuit kon bereiken terwijl de race nog gaande was'. De stewards van de FIA stelden vast dat de ingestelde protocollen en de voorschriften voor het organiseren van een Grand Prix niet voldoende waren nageleefd. De organisatie moest van de FIA met een 'adequaat plan komen als antwoord op de serieuze zorgen die geconstateerd zijn', waarop zij met een stappenplan is gekomen met vier concrete punten om de race in het vervolg wel veilig te laten verlopen.

Terwijl de organisatie zich daar de komende maanden over zal buigen, moeten enkele fans die zich schuldig hebben gemaakt aan het vroegtijdig betreden van het circuit zich zorgen maken. Er zijn namelijk beelden van maximaal zes fans gestuurd naar de politie van deelstaat Victoria. Deze zijn nog niet publiekelijk gedeeld, maar de operationeel manager van de Grand Prix, Tom Mottram, laat in gesprek met The Age weten dat hij graag met deze fans in gesprek wil gaan over hun motieven, alvorens eventueel over te gaan op een toegangsverbod.

"We zullen kijken naar de bevoegdheden die wij en de politie van Victoria hebben op grond van de wet op grote sportevenementen en de Grand Prix-wet", zegt Mottram. "Zodra de sluizen opengaan, moet je er helaas mee omgaan en het in goede banen leiden. Maar we hebben vijf of zes personen geïdentificeerd die het circuit vroegtijdig hebben betreden en we willen met hen praten."

"Het is niet iets wat we ooit zullen tolereren of accepteren en mensen moeten zich realiseren dat dit een zeer gevaarlijke actie was", benadrukt Mottram. "We zullen uitzoeken wat de bedoeling of het motief was en of het iets is wat ze met kwade bedoelingen deden of dat ze zich onbewust in die positie bevonden. Ik wil geen overhaaste conclusies trekken totdat we de kans hebben gehad om met hen te praten", aldus de operationeel manager.

