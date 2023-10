Het overgrote deel van de fans tijdens de F1-race in Mexico was - niet geheel verrassend - fervent aanhanger van thuisrijder Sergio Perez. De toekomst van die coureur staat op het spel, want Red Bull maakt er geen geheim van dat er getwijfeld wordt aan de capaciteiten van de 33-jarige rijder. Ook is nog niet zeker dat de Formule 1 op lange termijn nog naar het Autodromo Hermanos Rodriguez afreist, aangezien de huidige overeenkomst met de F1 over twee jaar afloopt. De organisator van die race is ervan overtuigd dat, mocht Perez tegen die tijd niet meer in de koningsklasse van de autosport rijden, de race niet per se van de kalender moet. "We weten dat Checo er niet altijd zal zijn", verklaart directeur Federico Rodriguez. "We werken hier niet alleen met hem, maar met de hele sport."

Volgens Rodriguez is het duidelijk dat Perez het meeste publiek trekt, maar hij zag ook andere fans op de tribune. "Red Bull, Mercedes en Ferrari[-fans], zelfs van andere teams", stelt de Mexicaanse directeur. "Als Perez stopt, dan gaat de ticketverkoop verminderen, maar we weten dat dit gaat gebeuren. We werken dus hard om de ervaring voor de bezoekers te verbeteren." Rodriguez houdt er dus serieus rekening mee dat er flink wat minder kaarten verkocht worden als Perez door Red Bull aan de kant wordt geschoven. "Hij is onze superheld. Checo hoort bij onze top-vijf internationale atleten. We gaan het zeker weten voelen, maar we hebben een plan."

Tot en met 2025 reist het F1-circus af naar Mexico, maar Rodriguez hoopt dat daarna nog langer geracet wordt op zijn circuit. "We willen de race langer organiseren dan ons contract nu toelaat", geeft de organisator aan. "Het is voor ons de enige keer dat we de auto's in actie kunnen zien en dat mee kunnen maken. Daarom hebben we alles uitverkocht, we houden in dit land van F1. We gaan over een paar weken de kaarten voor 2024 verkopen en vorig jaar hadden we binnen een aantal uur alles verkocht."

Bekijk hier de beelden van Perez die voor een uitzinnig publiek een rondje rijdt