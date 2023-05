Organisatie F1 Miami: "Asfalt wordt in de loop der tijd beter"

Tijdens de eerste editie van de Grand Prix van Miami waren de Formule 1-coureurs niet tevreden over het asfalt van het Miami International Autodrome. De organisatie van het circuit besloot daarom alles opnieuw te asfalteren. Toch waren de rijders ook afgelopen weekend niet helemaal content. Er werd veel geklaagd over een weinig grip naast de racelijn, wat voor een aantal incidenten zorgde.

Het gebrek aan grip kwam onder andere doordat de bazen van Miami hadden besloten het circuit niet te waterstralen om onder meer olie en hardnekkig vuil van het pas gelegde asfalt te verwijderen. Tom Garfinkel, managing partner van de GP van Miami, zegt dat deze beslissing op de langere termijn zijn vruchten gaat afwerpen, omdat een natuurlijke veroudering het oppervlak beter maakt. "Zonder het waterstralen gaat het langer mee", legt hij uit. "Het wordt anders met de tijd. Dit klimaat met de zon en de vochtigheid en andere zaken gaan de baan beïnvloeden."

Een andere factor was het gebrek aan andere raceklassen, die normaal gesproken ook de baan beter maken. Naast F1 was er slechts één Porsche-event. Op de vraag of de organisatie overweegt om meer series binnen te halen voor 2024, antwoordt Garfinkel. "We denken erover na. Ik denk wel dat als je naast de lijn meer rubber krijgt, het racen ook beter wordt. Er komt meer entertainment voor de fans. Dus als het kan, is het ook nog eens zinvol."

Volgens racewinnaar Max Verstappen was het asfalt tijdens de race prima. "Gedurende het weekend werd het beter", zei de Red Bull-coureur. "Ik was bang dat het door de gevallen regen slechter werd, maar het was eigenlijk best prima. Het is een stratencircuit. Je kunt niet verwachten dat het naast de lijn goed is, maar het was wel leuker om over te rijden dan vorig jaar. Dit asfalt is beter. Het is absoluut geen slecht circuit."

F1-coureurs tevreden over chicane

Ook werd na de race van vorig jaar geklaagd over de trage chicane (bochten vijftien en zestien). Deze zou te krap zijn en de coureurs maakten zich zorgen nadat Esteban Ocon en Carlos Sainz daar in 2022 vrij hard de muur inschoven. Ook daar werden aanpassingen aan doorgevoerd, dit volgens Garfinkel tot tevredenheid van de coureurs.

"Vorig jaar was op het diverse punten wat hobbelig, maar we hebben nu te horen gekregen dat het een stuk beter was", aldus Garfinkel. "De wijzigingen in de bochten vijftien en zestien hebben we doorgevoerd naar aanleiding van de feedback van George Russell. We spraken verder met alle andere coureurs en teambazen en de FIA en F1. Er waren een hoop verschillende meningen over wat we daar moesten doen. De conclusie was dat de apex anders moest en de kerbs lager moesten worden. Het was eerder nogal een 'harde' bocht. Je moest stevig remmen voordat je erdoorheen ging. Dit jaar was anders en de feedback positief."

