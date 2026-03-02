Organisatie F1 Australië verwacht geen problemen ondanks onrust Midden-Oosten

De Formule 1 maakt zich deze week op voor de eerste race van het seizoen 2026, al zullen enkele reisplannen wel verstoord worden door de onrust in het Midden-Oosten. Sinds de militaire aanvallen in de regio zijn er meerdere vliegmaatschappijen geweest die hun vluchten van en naar Qatar en Dubai - twee belangrijke connecties voor vluchten naar Azië en Oceanië - voorlopig geschrapt hebben.

Vooralsnog ziet Australian Grand Prix Corporation-baas Travis Auld nog geen reden tot paniek. Hij is ervan overtuigd dat "iedereen hier klaar zal zijn voor de race" en stelt dat het vooral aan de Formule 1 zelf is om enkele vluchten om te boeken zodat het raceweekend normaal kan verlopen.

"De afgelopen 48 uur hebben we vluchten moeten herschikken", zegt Auld in gesprek met de Australische zender Channel Nine. "Dat is grotendeels de verantwoordelijkheid van de Formule 1. Zij coördineren de teams, coureurs en al het personeel dat hier nodig is om dit evenement mogelijk te maken. Dat zijn er behoorlijk veel."

De organisatie van de GP van Australië verwacht geen impact te voelen van de onrust in het Midden-Oosten. Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Voor zover ik begrijp is dat nu allemaal geregeld, zal iedereen hier klaar zijn voor de race en zullen fans geen enkel verschil merken." Bij Fox Sports voegt Auld toe: "Ik weet zeker dat de Formule 1 vooruitkijkt naar wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn. Op dit moment zijn er voor ons geen problemen, maar ik kan me voorstellen dat ze nadenken over wat ze met hun kalender zouden doen als dat nodig blijkt te zijn."

Auld laat bovendien weten dat er drie chartervluchten worden ingezet zodat er naar verwachting zo'n 500 F1-medewerkers alsnog naar Melbourne kunnen afreizen vanuit Europa. Op deze kwestie na voorziet Auld geen verdere problemen voor de Grand Prix van Australië. "Alle vracht is hier en klaar voor gebruik. We bevinden ons in een positie waarin we er alle vertrouwen in hebben dat er geen impact zal zijn", besluit de baas van de Australische Grand Prix.

F1 houdt situatie in de gaten

Tot nu toe heeft de onrust in het Midden-Oosten er wel voor gezorgd dat bandenleverancier Pirelli zijn bandentest in Bahrein moest annuleren om de veiligheid van het personeel te garanderen. Op het Bahrain International Circuit zouden McLaren en Mercedes aan de slag gaan met de regenbanden om deze te testen voor het aankomende seizoen.

Of het conflict in die regio gevolgen gaat hebben voor de Formule 1-kalender, is nog niet duidelijk. De Grand Prix van Bahrein en Grand Prix van Saudi-Arabië vinden respectievelijk plaats op 12 en 19 april plaats, waardoor de Formule 1 nu nog geen beslissing heeft genomen over het doorgaan van deze evenementen. Wel houdt de Formule 1 de situatie aldaar nauwlettend in de gaten.