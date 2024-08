'Organisatie Dutch GP in de clinch met aanbieder duizenden F1-tickets'

De beklaagde is de Platinum Group. Dat in Monaco gevestigde bedrijf heeft voor een bedrag van 30 miljoen euro het recht gekocht om voor de komende editie van de Dutch Grand Prix en die van 2025 wereldwijd 35.000 kaarten te verkopen, schrijft het AD. Het zou onder andere gaan om tickets die worden aangeboden via de site Gootickets en exclusieve kaarten die bijvoorbeeld toegang bieden tot de paddock club en pitstraat.

De verkoop van deze (dure) kaarten aan internationale F1-fans blijft echter achter bij de verwachtingen en een deel van de 15 miljoen euro dat de Platinum Group dit jaar al aan de Dutch GP-organisatie (DGP Race BV) had moeten betalen, is nog niet overgemaakt. Het zou gaan om 3,8 miljoen euro, aldus het AD. Om dat geld alsnog te innen, dreigt DGP Race BV nu met een kort geding dat dinsdag in Den Haag zou moeten dienen.

Verstappen.com

De Platinum Group op zijn beurt stelt dat DPG Race BV de onderlinge afspraken over de exclusieve verkoop van tickets in het buitenland schendt. Zo zou de organisatie van de Dutch GP oogluikend toestaan dat ook de website van Max Verstappen in het buitenland kaarten verkoopt. Volgens het AD doet Verstappen dat via de in Limburg gevestigde BV Verstappen Travel. Een snelle blik op Verstappen.com leert inderdaad dat die site niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Engels, Spaans en Duits kaarten aanbiedt. De Platinum Group beweert dat het met de Dutch GP heeft afgesproken dat Verstappen dat niet zou doen, schrijft het AD.

De krant heeft met de juristen van beide partijen gesproken. De advocaat van de Platinum Group wilde geen reactie geven en de advocate van de Dutch Grand Prix liet weten: "Het betreft een contractuele discussie met de wederpartij. We hopen nog steeds er uit te komen, zodat een kort geding niet nodig is."

De rel komt op een pikant moment. Tijdens de Belgische Grand Prix liet circuitdirecteur Robert van Overdijk aan Motorsport.com weten dat het nog geen gedane zaak is dat de Dutch Grand Prix ook na 2025 op de F1-kalender zal staan. De organisatie wil eerst zekerheid hebben dat er wel draagvlak is voor het evenement, vooral met het oog op de voorgenomen belastingverhoging op toegangskaarten die het huidige kabinet wil doorvoeren.