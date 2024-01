De Australische Grand Prix werd vorig jaar een prooi voor Max Verstappen. Die overwinning werd echter overschaduwd door de ophef die na de race ontstond toen het publiek massaal het asfalt opkwam, terwijl er nog auto’s op de baan waren. Dat leverde niet alleen potentiële aanrijdingen op, maar de toeschouwers konden ook ongehinderd de gestrande wagens van Nico Hülkenberg en Nyck de Vries bereiken. De Haas van de Duitser stond geparkeerd bij de uitgang van bocht 2. Het rode waarschuwingslampje aan boord van de VF-23 stond aan, een signaal dat de auto weleens onder stroom zou kunnen staan. Even verderop stonden toeschouwers er met hun neus bovenop om selfies te nemen, terwijl de gestrande wagen van De Vries door een kraan op een bergingsvoertuig werd gezet.

Foto door: Lionel Ng / Motorsport Images Fans dringen het circuit op terwijl marshals de auto van Nyck de Vries, AlphaTauri AT04, op een vrachtwagen laden.

Het was niet de eerste keer dat de invasie in Australië uit de hand liep, eerder was dat al het geval in 2017. De situatie zou worden bekeken door de World Motor Sport Council van de FIA en de lokale raceorganisatie. Ook na het incident van vorig jaar is er nog geen definitieve oplossing gevonden, dus is er besloten om tijdens de komende editie alle fans de toegang tot het circuit te ontzeggen. Dit betekent (voorlopig) het einde van een lange traditie waarbij fans uit Melbourne zich direct na de race naar start-finish haasten om de podiumvieringen bij te wonen. Raceorganisatie AGPC laat weten "dat gezien het lopende FIA-onderzoek naar het vroegtijdig betreden van de baan na het evenement in 2023, er voor toeschouwers geen toegang tot het circuit zal zijn na afloop van de Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2024." Wel voegt de organisatie er aan toe dat het verbod niet definitief is en dat er op een later tijdstip een beslissing zal worden genomen over toekomstige races.

De Grand Prix van Australië wordt dit jaar van 21 tot 24 maart verreden op Albert Park. De populariteit van de sport is na de coronajaren (de Formule 1 meed Melbourne in 2020 en 2021) sterk gestegen.