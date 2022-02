Het ontwerp van de helm bevatte vorig seizoen al diverse oranje elementen, maar schijnbaar was het voor Yuki Tsunoda nog niet genoeg. De AlphaTauri-coureur heeft meer van die kleur aan zijn Arai-helm voor 2022 toegevoegd, met daarbij uiteraard de blauw-witte kleuren van AlphaTauri. Hiermee vervalt, op de rode stip uit de Japanse vlag op zijn racenummer 22 na, de rode kleur die in 2021 wel op zijn helm te bewonderen was. Verder prijkt het logo van Honda Race Corporation (HRC) op verschillende plekken op zijn hoofdbescherming, is cryptoplatform Fantom te zien aan de voorzijde en pronken uiteraard ook de logo's van zijn werkgever op het nieuwe design.

Tekst gaat verder onder het Twitter-bericht

De onthulling van zijn nieuwe helm komt twee dagen na de presentatie van de AT03. Komend seizoen treft Tsunoda opnieuw de Fransman Pierre Gasly aan zijn zijde bij de renstal uit Faenza. Met de nieuwe bolide hoopt Tsunoda een grote stap te maken in zijn tweede jaar in de koningsklasse. De Japanner debuteerde vorig seizoen en maakte indruk met een negende plek in zijn eerste race in Bahrein. Zijn zelfvertrouwen liep een deuk op door fouten en crashes in de Grands Prix daarna. Uiteindelijk herpakte de coureur zich en sloot hij het seizoen 2021 af met een knappe vierde positie in de Grand Prix van Abu Dhabi.

Daags na de presentatie van de AlphaTauri AT03 onderging de nieuwe auto van het team een shakedown. De renstal bevestigde dit aan Motorsport.com, maar liet niet weten op welk circuit dit gebeurde. Het team heeft inmiddels gedeeld dat het de eerste meters heeft gemaakt met de AT03, maar beelden daarvan zijn nog niet vrijgegeven. Meerdere teams voeren een shakedown uit na hun onthulling. Onder het mom van een filmdag mogen F1-teams op speciale Pirelli-banden niet meer dan honderd kilometer rijden. Het is voor teams de ideale gelegenheid om de nieuwe bolide's vast te controleren op eventuele kinderziektes. Volgende week starten de pre-season tests op het Spaanse circuit van Barcelona.