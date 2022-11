Mark Mateschitz, de zoon van Dietrich, heeft per brief het Red Bull-personeel laten weten dat deze oplossing door zijn vader is voorgesteld en gesteund wordt door de Thaise partners van het bedrijf. Volgens de nieuwe opzet wordt het bedrijf de komende jaren gerund door een Board of Directors, bestaande uit Franz Watzlawick (CEO Beverage Business), Alexander Kirchmayr (CFO) en Oliver Mintzlaff (CEO Corporate Projects and Investments). "Franz, Alexander en Oliver was ons dream team," schrijft Mateschitz Junior. Hijzelf treedt overigens terug als Head of Organics. Naar eigen zeggen vindt hij het niet correct om zowel medewerker als aandeelhouder van hetzelfde bedrijf te zijn. Door het overlijden van zijn vader heeft Mark Mateschitz het aandelenpakket van Dietrich gekregen.

De Formule 1-teams Red Bull Racing en Scuderia AlphaTauri vallen onder de verantwoordelijkheid van Oliver Mintzlaff, bij wie sponsordeals aan zijn takenpakket zijn toegevoegd. Voor een deel is ook Alexander Kirchmayr, de nieuwe CFO binnen de organisatie, verantwoordelijk voor de F1-formaties. Hij is verantwoordelijk voor alle budgetten en zal akkoord moeten geven op de raceactiviteiten.

Mintzlaff is geen onbekende in de Duitse sportwereld. Hij was de voorbije jaren onder meer bestuursvoorzitter van de Bundesliga-voetbalclub RB Leipzig en was ook als managing director betrokken bij de vereniging. Voor die tijd was hij tussen 2014 en 2016 verantwoordelijk voor de wereldwijde voetbalactiviteiten van Red Bull. Mintzlaff komt zelf uit de atletiek. In 1999 eindigde hij als vijfde in het Duitse kampioenschap van halve marathons en in 2001 werd hij tiende in de nationale strijd over tien kilometer. Tussen 2000 en 2008 werkte hij voor sportkledingmerk Puma.

In hoeverre en op welke wijze de wisselingen aan de top van de Red Bull Group invloed heeft op het Formule 1-programma is momenteel niet bekend. Alles wijst erop dat er in de komende jaren weinig zal veranderen, met name ook omdat Mateschitz in al die jaren zelden ingegrepen heeft in de dagelijkse gang van zaken bij de renstallen.