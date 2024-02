Opvallende bandenkeuzes tijdens F1-testdagen

De Formule 1-testdagen in Bahrein staan voor de deur en ook voor bandenleverancier Pirelli begint het nieuwe seizoen echt. De Italianen stellen tijdens de drie testdagen per team 35 setjes beschikbaar, maar elke renstal mag zijn eigen keuze maken in hoeveel ze van welke compound willen gebruiken. Daags voordat de testdagen losbarsten heeft de fabrikant de bandenkeuzes van alle F1-teams bekendgemaakt en daar zitten heel wat opvallendheden tussen.

Het eerste wat opvalt, is dat maar vier teams de allerzachtste band meenemen. Mercedes, Ferrari, Alpine en Sauber kiezen allemaal voor twee setjes van de C5, de andere zes teams - waaronder dus ook Red Bull Racing - laten de zachtste compound liggen. McLaren en Alpine gaan daar zelfs nog een stap verder in en slaan ook de een-na-zachtste band over. Zij nemen vooral de hardere banden mee, waarbij vooral Alpine met elf setjes van de hardste banden opvalt. Dat de Fransen veel mee hebben wordt onderstreept door het feit dat Red Bull en Sauber met zes setjes de renstallen zijn die na Alpine de meeste C1's mee heeft.

Mercedes is daarentegen juist met minder hardere compounds in Bahrein aanwezig. Zij hebben van zowel de C1 als de C2 compounds maar twee setjes mee. Ook Ferrari en RB F1 Team laten de hardere band veel liggen en hebben van beide compounds vier setjes. De C2 is vooral populair bij Williams en Sauber, die beiden negen setjes van die band meenemen.

Niet geheel toevallig is de C3 band verreweg de populairste keuze. Een week nadat de testdagen eindigen wordt de eerste Grand Prix ook in Bahrein afgewerkt en dan zal die compound de zachtst beschikbare zijn. Om dus alvast een voorproefje te hebben kiezen veel teams om daar veel setjes van mee te nemen. Williams en Sauber doen het met 15 en 16 rustig aan, maar Mercedes neemt er met 25 een hele hoop mee.

Overzicht bandenkeuze F1-teams testdagen Bahrein