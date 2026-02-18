Opvallend aero-detail Ferrari SF-26 bij begin tweede F1-testweek Bahein
Ferrari heeft tijdens de test in Bahrein een opvallende aero-vondst onthuld. De SF-26 beschikt over een mini-vleugel bij de uitlaat die mogelijk niet door rivalen te kopiëren is.
Ferrari heeft de paddock verrast door bij de start van de tweede test in Bahrein een volledig nieuwe aerodynamische oplossing te introduceren. De innovatie bleef geheim tot Charles Leclerc vanochtend de pitstraat van het Bahrain International Circuit verliet voor zijn eerste meters van de tweede F1-testweek. Voor de uitlaat van de SF-26 verscheen plots een klein vleugelelement, dat meteen de aandacht trok van de andere teams.
De plaats, onder de naar achteren uitstekende crashstructuur, was tot dusverre niet erg in het oog springend, maar de ingenieurs hebben het technisch reglement hier goed bestudeerd en er hun eigen interpretatie aan gegeven. Links op de foto is de auto te zien die vorige week in Bahrein werd getest, rechts de SF-26 die vanochtend de baan opging. Ondanks alle groene flow-visverf is duidelijk het opstaande randje voor de uitlaat te zien.
Volgens de regels mogen technici in dat gebied van de auto een aerodynamisch element plaatsen, zolang het niet verder dan 60 millimeter van de achteras uitsteekt. Normaal gesproken verhindert die beperking dat zo’n profiel voorbij het uiteinde van de uitlaat kan komen. De ingenieurs in Maranello wisten dit echter te omzeilen door het differentieel zo ver mogelijk naar achteren te verplaatsen, waarbij de ruimte onder de crashstructuur optimaal is benut. In feite is het hele achterste gedeelte van de auto vanaf het begin ontworpen met deze oplossing in gedachten.
De voordelen van deze oplossing hangen ook samen met het specifieke gebruik van de 2026-powerunits. Door de noodzaak om de batterij voortdurend op te laden, gebruiken motorfabrikanten de verbrandingsmotor steeds vaker als generator voor elektrische energie. Dat vereist dat de V6 permanent op hoge toerentallen draait. Het gevolg is een constante verbranding, die ook in middel- en langzame bochten uitlaatgassen produceert.
Juist die gasstroom wordt benut door het extra vleugelelement. Mocht de oplossing de verwachte voordelen opleveren, dan zal het voor de concurrentie lastig zijn om dit concept te kopiëren zonder het complete achterste deel van de auto opnieuw te ontwerpen. Het is een klein maar potentieel waardevol voordeel dat Ferrari voor zichzelf heeft gehouden door de innovatie pas tijdens de laatste test voor de seizoensstart te tonen.
