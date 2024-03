Optimisme bij Ferrari F1: Verwachten terugkeer Sainz in Australië

Carlos Sainz had zich in Saudi-Arabië al afgemeld voor de mediaverplichtingen op woensdag omdat hij zich niet lekker voelde. Hij nam wel deel aan de eerste twee vrije trainingen, maar het gevoel was daarna niet veel beter. De Spanjaard bleek een blindedarmontsteking te hebben, waarop hij naar het ziekenhuis moest. Daardoor moest Ferrari op zoek naar een invaller, die zij vonden in de vorm van junior Oliver Bearman. Diezelfde Bearman is ook weer van de partij in Australië vanwege de Formule 2-race aldaar, waardoor hij dan ook als invaller opgeroepen kan worden als blijkt dat Sainz dan nog niet volledig hersteld is.

Sainz meldde zich na de geslaagde operatie wel meteen weer in de paddock, al ging het lopen nog niet van harte. Bij Ferrari hoopt men uiteraard dat Sainz op tijd hersteld is voor de Grand Prix van Australië, die van 22 tot en met 24 maart plaatsvindt. Wat daarin wel een uitdaging kan bieden, is het feit dat de herstelperiode varieert en er ook nog een intensieve reis van 24 uur aan vooraf gaat. Om te wennen aan de tijdzone moet dan tevens relatief vroeg gevlogen worden, met een aankomst op maandag of op zijn laatst dinsdag. Daarnaast is het trainingsschema uiteraard ook flink verstoord door de operatie en het herstel.

Het is vooralsnog wel het plan dat hij naar Australië afreist, waar dan voor de start van het raceweekend op vrijdag een besluit genomen moet worden. Teambaas Frédéric Vasseur durfde in Jeddah nog niet met zekerheid te stellen dat Sainz in Melbourne weer achter het stuur kruipt. "Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Het herstel verloopt vooralsnog fantastisch", zei de Fransman. "Het feit dat hij vandaag bij het team kon zijn is een heel goed teken en erg goede steun voor ons." Zondag reisde Sainz terug naar huis, waar hij volgens Vasseur een week van totale rust tegemoet gaat. "Dan zullen we een beslissing nemen over wanneer hij naar Melbourne moet vliegen over een week. Maar ik ben best optimistisch."

Voedselvergiftiging

In eerste instantie, zo geeft Vasseur toe, dacht men bij Ferrari nog dat Sainz te kampen had met een vorm van voedselvergiftiging. Uiteindelijk bleek het dus een stuk serieuzer dan dat. "Het was een vreemde situatie", legt de teambaas uit. "Aan het begin van het weekend waren we ervan overtuigd dat het om voedselvergiftiging ging. Hij had donderdag veel moeite met beide sessies, koorts en maagproblemen. Hij was ervan overtuigd dat het een dag later veel beter zou zijn. De dag erop belde hij me in de ochtend om te laten weten dat hij waarschijnlijk VT3 zou missen, maar dat hij er zeker bij zou zijn voor de kwalificatie. Om 11.30 uur lag hij in het ziekenhuis en het was vrij duidelijk dat het niet de goede kant opging. Maar met dank aan iedereen in het ziekenhuis van Jeddah en iedereen van de organisatie hebben zij die operatie gedaan en deze ochtend heb ik hem opgezocht, hij was volledig in orde. Het is een enorm herstel en nu moeten we ons richten op Melbourne. Hij moet deze week goed uitrusten en volgende week zien we wel weer verder."

Dat Sainz toch in de auto stapte op donderdag om de eerste twee vrije trainingen af te werken, noemt Vasseur 'kenmerkend' voor de familie Sainz. "Ik ben niet sterk genoeg om Carlos uit de auto te slepen", grapt hij. "Toen hij zich donderdagochtend niet lekker voelde, zei hij: 'Laat me een paar ronden doen.' Hij reed de volledige sessie, ook in de middag. Dat vond ik al geweldig, want na de sessie kwam ik erachter dat hij compleet bekaf was. Als je dan naar het resultaat van VT1 en VT2 kijkt: hij had een redelijk tempo en was zelfs in staat om long runs te doen. Dat was mega. Maar nu moeten we ons richten op de toekomst. Het belangrijkste is om nu niet te pushen, maar goed te herstellen. Ik wil het niet overhaasten. Hij is volwassen en zal de juiste beslissing nemen."