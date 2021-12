Mercedes F1-teambaas Toto Wolff kreeg afgelopen week keer op keer de vraag om een einde te maken aan de geruchten dat Lewis Hamilton op het punt zou staan de sport de rug toe te keren. De zevenvoudig wereldkampioen is net als zijn werkgever zeer verbolgen over het verloop van de laatste ronden in de Grand Prix van Abu Dhabi. De Brit had lange tijd de wereldtitel in handen, maar kon in de laatste ronde niets beginnen tegen de versere banden van Max Verstappen. Het enige dat Wolff kon antwoorden, was: “Ik hoop van harte dat Lewis doorgaat met racen, want hij is de beste coureur aller tijden.”

Sinds de controversiële beslissing van het Formule 1-seizoen heeft Hamilton in het openbaar niets meer van zich laten horen. De Mercedes-coureur ontbrak tijdens het FIA Gala in Parijs, in strijd met de FIA-reglementen. De nieuwe president van de internationale automobielfederatie Mohammed Bin Sulayem gaat de kwestie onderzoeken, dus mogelijk hangt Hamilton nog een straf boven het hoofd. De zevenvoudig wereldkampioen was afgelopen vrijdag wel aanwezig bij de post-season festiviteiten in de Mercedes-fabrieken in Brackley en Brixworth, waar de achtste opeenvolgende constructeurstitel werd gevierd. Daar sprak de Brit met het team en nam hij afscheid van zijn trouwe teamgenoot Valtteri Bottas. Van dat besloten evenement is niets naar buiten gekomen.

Wat als Lewis Hamilton de F1 verlaat?

Waar rivaal Verstappen er vertrouwen in heeft dat zijn tegenstrever in 2022 gewoon weer op de grid staat, lijkt er momenteel niets zeker. Dat brengt Mercedes in een lastig parket wanneer het ondenkbare toch werkelijkheid wordt. Want wat moet het team doen als de jarenlange nummer 1 rijder plotseling besluit zijn helm aan de wilgen te hangen?

Alle topcoureurs liggen al lang en breed vast voor het seizoen 2022. Mocht het plekje van Hamilton plotseling toch beschikbaar komen, dan kan er een interessante en gekke mini-stoelendans ontstaan. De telefoon van Wolff zal in dat geval roodgloeiend staan. Coureurs zonder contract of rijders die hun afscheid hebben aangekondigd zullen zeker een belletje wagen. Van dat rijtje lijkt het niet aannemelijk dat Kimi Raikkonen een poging gaat ondernemen. De Fin is blij met zijn afscheid en lijkt geen interesse te hebben in een onverwachte comeback, zelfs niet bij Mercedes. Nico Hülkenberg is daarentegen een serieuzere optie.

Met de relatief jonge George Russell in een van de auto’s, lijkt het niet aannemelijk dat Mercedes de voorkeur zou geven aan een tweede coureur met weinig (recente) ervaring. Mercedes Formule E-coureurs en F1-testers Nyck de Vries en Stoffel Vandoorne lijken daardoor, ondanks hun talent, geen perfecte fit. Het is aannemelijker dat het topteam in een dergelijk scenario op zoek gaat naar iemand met ervaring en snelheid. Dat brengt ons tot twee namen.

Tekst gaat verder onder de foto

Esteban Ocon, Alpine F1 Foto: Jerry Andre / Motorsport Images

De eerste optie is om voormalig Mercedes-pupil Esteban Ocon weg te halen bij Alpine. De Fransman kende een uitstekend seizoen 2021, met als hoogtepunt de zege in de Grand Prix van Hongarije. In het verleden testte hij al diverse malen voor Mercedes en was in 2019 de reservecoureur van de formatie. Een overstap van Ocon zou bij Alpine een plekje vrijmaken voor rookie Oscar Piastri. De Formule 2-kampioen heeft al bewezen over alle kwaliteiten te beschikken om succesvol te worden in de koningsklasse. Alpine heeft echter flink geïnvesteerd in Ocon en ziet het potentieel van de Fransman. Hij wordt gezien als de toekomst van de equipe, en niet Fernando Alonso wiens contract eind volgend jaar afloopt. Dit lijkt dus geen eenvoudige klus.

De meest voor de hand liggende oplossing voor Mercedes, een eentje die voor alle betrokken partijen interessant kan zijn, is om terug te vallen op de man die het team net verlaten heeft: Valtteri Bottas. Hij zette in de zomer zijn handtekening onder een meerjarig contract bij Alfa Romeo en maakte tijdens de post-season test in Abu Dhabi al zijn eerste opwachting voor de Zwitserse formatie. Er is echter niemand beschikbaar met zoveel ervaring bij Mercedes als de Fin. Hij heeft geen aanpassingstijd nodig en is al op de hoogte van de ontwikkelingen achter de schermen. Daarom is Bottas met afstand de meest logische keuze.

Tekst gaat verder onder de foto

Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing Foto: Jerry Andre / Motorsport Images

Een mogelijke deal moet natuurlijk wel worden afgestemd met Alfa Romeo. Teambaas Frederic Vasseur en Wolff zijn echter goede vrienden, de afgelopen jaren woonden ze zelf enige tijd samen. Alfa Romeo zal een financiële compensatie tegemoet kunnen zien. Een vervanger vinden hoeft ook niet zo ingewikkeld te zijn: Antonio Giovinazzi staat immers met lege handen na zijn vertrek bij… Alfa Romeo. Gezien de nauwe banden met Ferrari zal men ook in Maranello blij zijn als de Italiaan nog een - onverwachte - kans in de F1 zou krijgen.

Vooralsnog is het vooral koffiedik kijken en ligt alles in handen van Hamilton, maar Mercedes heeft in elk geval één goede optie voor het geval dat de Brit de sport verlaat.