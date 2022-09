Oproep: Vragen over de Formule 1? Stel ze aan ons!

Nu de drukke triple header van de Formule 1 achter de rug is, is het weer tijd om de Motorsport Mailbox open te zetten. Want er is nogal wat gebeurd de laatste weken. Denk aan de contractrel bij het team van Alpine met Oscar Piastri, de drie zeges van Max Verstappen in drie weken tijd, de lastige situatie waarin Ferrari zich bevindt en natuurlijk het onverwachte F1-debuut van Nyck de Vries.

Stel je vragen aan Motorsport.com

Heb je een vraag over deze onderwerpen, of juist over totaal iets anders? Motorsport.com beantwoordt graag je vragen. Elke vraag is welkom, alles kan en alles mag. Stuur tot en met donderdag 22 september je vragen in. Dit kan in de comments onder dit artikel, op Twitter en op Facebook, of je stuurt een e-mail naar nl.info@motorsport.com onder vermelding van Motorsport Mailbox. Dan geven wij antwoord op de beste inzendingen. Zo ben je helemaal klaar voor de Aziatische double-header in de Formule 1, met races in Singapore en Japan waarin Max Verstappen zich tot wereldkampioen kan kronen.