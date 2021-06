Praat mee met de Motorsport.com F1-podcast: Stuur je vragen in!

In onze wekelijkse Formule 1-podcast bespreekt het panel van Motorsport.com Nederland iedere woensdag het reilen en zeilen in de koningsklasse van de autosport. Er wordt terug- en vooruitgeblikt op Grand Prix-weekenden en dieper ingegaan op bepaalde onderwerpen, maar er is uiteraard ook ruimte voor ongezouten meningen en een (vaak veel te flauwe) grap. We maken de podcast echter vooral voor jou, de lezer van Motorsport.com, en dus willen we je ook betrekken bij de podcast.

Hoe? Simpel! Praat mee met de podcast door via een reactie onderaan deze pagina jouw vraag of opmerking in te sturen. Een mailtje sturen mag ook: stuur je vraag (dit mag ook via een audiobericht) naar nl.info@motorsport.com. De leukste vragen komen vervolgens aan bod in de podcast, die te beluisteren is op deze website, maar uiteraard ook in je favoriete podcast-app als Spotify of Apple Podcasts.