Management doet opvallende oproep aan fans Colapinto na crash met Ocon
Het management van Franco Colapinto heeft na de GP van China een opvallende oproep moeten doen aan zijn fans. Dat is gedaan naar aanleiding van de botsing met Esteban Ocon tijdens de race.
Foto door: Rudy Carezzevoli / Getty Images
In de Grand Prix van China scoorde Franco Colapinto zijn eerste punt als Alpine-coureur door als tiende over de finish te komen. Toch leek een beter resultaat lange tijd tot de mogelijkheden te behoren: voor zijn pitstop reed de Argentijn rond op de zevende plaats.
Kort na zijn bandenwissel ging het in de 33e ronde echter mis in een duel met Esteban Ocon, die van zijn warmere banden wilde profiteren met een inhaalactie in de tweede bocht. Dat lukte niet en dus was er contact tussen beide coureurs, die allebei spinden en kostbare tijd verloren. Colapinto knokte zich vervolgens dus nog naar het laatste punt, terwijl Ocon een tijdstraf kreeg en als veertiende eindigde.
Ocon toonde zich tijdens de race al schuldbewust door via de boordradio toe te geven dat de botsing helemaal zijn fout was. Na afloop van de race erkende de Fransman van Haas F1 Team ook dat zijn straf terecht was en verontschuldigde hij zich bij Colapinto.
De fans van Colapinto bleken echter niet gediend van de actie van Ocon. Op sociale media klommen diverse supporters in de pen om hem haatberichten en zelfs doodsbedreigingen te sturen. Dat ging ook het management van Colapinto te ver. Het bureau voelde zich genoodzaakt om via X een bericht te plaatsen met het verzoek om geen doodsbedreigingen te sturen, niet in de laatste plaats omdat dit het imago van de fans kan schaden.
Ondanks het incident met Ocon scoorde Colapinto in China zijn eerste WK-punt sinds 2024.
Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
"Stuur alsjeblieft geen haat of doodsbedreigingen naar Esteban, zijn familie of het Haas F1 Team", schrijft managementbureau Bullet Sports Management. "Het draait de crash niet terug en straalt alleen maar slecht af op de fans van Colapinto. Bedankt dat jullie de steun positief en respectvol houden!"
De oproep van Colapinto's management bleek weinig succesvol, want ook daarna bleven er haatreacties en doodsbedreigingen binnenkomen op de socialmediakanalen van Ocon.
Het is niet de eerste keer dat de fans van Colapinto op een slechte manier in het nieuws komen. Vorig jaar was dat al het geval nadat ze haatberichten hadden gestuurd richting Mick Doohan en Yuki Tsunoda. Destijds zei Colapinto dat hij zou proberen om zijn fans tot rust te brengen en een herhaling van zetten te voorkomen.
F1-film van Apple valt in de prijzen bij Oscaruitreiking
Wanneer is de volgende F1-race? De volledige kalender voor 2026
VeeKay veertiende in Arlington: "Goed einde van zwaar weekend"
Ocon na eerste F1-sessies: "Mijn hoofd ontploft van alle informatie in de auto"
Ocon laakt overtake-modus: "Inhalen in de Formule 1 lijkt nu lastiger"
Ocon ziet progressie bij Haas F1: "Ferrari-motor is prettig voordeel"
Bearman opgelucht na moment met Hadjar: "Geluk dat ik hier sta"
Komatsu: F1 moet vijf races afwachten voor wijzigingen regels 2026
Bearman kritisch: "Overtake-knop liet andere auto's op F2 lijken"
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van China
De les die Verstappen ook heeft geleerd: Antonelli benoemt voornaamste verbeterpunt
Max Verstappen in gesprek met FIA, maar is het mogelijk om jojo-racen in F1 te stoppen?
Column: Formule 1 liet bij eerste race van 2026 een grote kans liggen
