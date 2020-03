Oproep: Welke herinneringen heb jij aan de Dutch GP?

Op Motorsport.com loopt momenteel een speciale rubriek genaamd ‘Herinneringen aan de Dutch Grand Prix’. Hiervoor spraken we al met oud-deelnemers Sir Jackie Stewart, Mario Andretti, Emerson Fittipaldi en Gijs van Lennep. Maar ook met Formule 1-commentator Olav Mol, die bij de laatste Nederlandse Formule 1-race in 1985 speaker was op het circuit, voormalig circuitdirecteur Jim Vermeulen en schrijver Koen Vergeer, die in de jaren zeventig als jonge fan meerdere keren de Grote Prijs bijwoonde.

Motorsport.com is echter ook benieuwd naar jouw herinneringen! Ben jij bij een of meerdere eerdere edities van de Nederlandse Grand Prix aanwezig geweest? Stond je in de duinen en heb je iets onvergetelijks gezien of beleefd? Of was je in de paddock en heb je oog in oog gestaan met één van je helden? Heb je een handtekening gescoord of ben je met een van de rijders op de foto gegaan? Of was je bij de Formule 1-races werkzaam op of rond het circuit en heb je in die hoedanigheid iets bijzonders meegemaakt? Werkte je bijvoorbeeld in het hotel waar alle coureurs verbleven of in een restaurant waar de halve Formule 1-wereld kwam eten? Of heb je simpelweg een waanzinnig mooie foto gemaakt bij een bezoek aan de GP op Zandvoort die je graag aan iedereen wil laten zien?

Dan horen we graag van je! Stuur een horizontale foto met een korte begeleidende tekst naar erwin.jaeggi@motorsport.com en wie weet wordt jouw herinnering wel opgenomen in een speciale aflevering van de rubriek ‘Herinneringen aan de Dutch Grand Prix’, waarin de bezoekers van deze site uitgebreid aan het woord komen! Nota bene: de foto moet afkomstig zijn uit je privéarchief en met het toezenden van een foto, ga je ermee akkoord dat we deze kunnen publiceren.