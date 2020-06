Oprichter GoMax: "Blij dat F1 begint, Oostenrijk missen is zuur"

Als Spa voor de komst van Zandvoort de halve thuisrace van Max Verstappen en zijn supporterslegioen was, dan werkte de Grand Prix van Oostenrijk zich ondertussen ook op als een populaire bestemming. Bovendien wist Verstappen de laatste twee edities op de Red Bull Ring ook nog eens te winnen, om het feest compleet te maken.

Door de mooie omgeving en schappelijke prijzen groeide Spielberg uit tot een bestemming die in het GPS-systeem van veel kamperende Nederlanders zit. Ook bij Bas van Bodegraven, de oprichter van de populaire Facebook-groep GoMax Latest News, en de man achter de alomtegenwoordige Go Max-vlaggen.

Door het coronavirus zijn er dit jaar geen toeschouwers bij en dat valt ook Van Bodegraven zwaar. “Elke keer er een wedstrijd bijkwam die niet zou doorgaan, kwam het besef langzaam binnen”, vertelt hij aan Motorsport.com. "Het is zuur, want Oostenrijk is mijn favoriete race geworden. Dat is de race waar we altijd al bij waren sinds het debuut van Max en een die we ook nooit zouden overslaan. Die ga ik het meeste missen. Het ergste zijn de herinneringen op Facebook van hoe het een jaar geleden was, dat waren dingen die we nu zouden gaan doen. Maar goed, de laatste maanden hadden we met z’n allen wel andere prioriteiten.”

Verschillende Nederlanders trekken toch nog naar Oostenrijk in de hoop om iets van de Formule 1-sfeer mee te krijgen, maar dat lijkt ijdele hoop. Alles in de buurt van het circuit zelf is afgesloten voor het publiek. "In mijn ogen kun je daar niet veel doen. Niet alleen het circuit, maar ook de campings en alles eromheen mag niet open”, stelt Van Bodegraven. "In de kroeg naar een tv-scherm kijken, dat kan je hier ook.”

“Ik ga wel proberen om naar Monza te gaan. We hebben al een camping naast het circuit gereserveerd. Die ligt net naast de eerste chicane, maar hoort niet bij het circuit zelf. Je hebt dus geen tribunekaarten nodig. Er zit een kans in dat ze toch opengaan. Wij hebben daar gereserveerd. Dat zou natuurlijk te gek zijn, maar dat is afwachten."

Van Bodegraven ondernam wel een poging om de inmiddels beroemde GoMax-vlag te laten ophangen. Die vlag is ondertussen al op de meeste F1-circuits te bewonderen geweest. "Een vriend van me werkt als vrijwilliger voor de Red Bull Ring. Ik had het circuit daarom aangeschreven om Go Max-vlaggen te kunnen ophangen. Dat hebben zo overwogen, maar uiteindelijk is het niet doorgegaan. Eigenlijk was het zonder publiek nog gaver geweest als de vlaggen er wel hadden gehangen, maar ik denk eraan om ook Silverstone te proberen.”

Hoe dan ook zijn de meeste leden van de Facebook-groep weer tevreden dat het eindelijk gaat beginnen, maar er zijn ook mensen met een andere mening. Van Bodegraven hoort alvast in de eerste categorie. "De meeste mensen kunnen niet wachten tot het weer begint, maar er zijn er ook die vinden dat er een streep door 2020 moet. Dat vind ik raar. Ikzelf kan echt niet wachten, dan maar zonder publiek. Het zal anders zijn, maar het gaat ook om de races zelf, en de inhaalacties. Ik mag er niet aan denken dat we alles weer een jaar zouden moeten opschuiven."