Opnieuw succes voor Bottas in Spanje, teamgenoot Zhou valt uit

Het is al vaker gezegd, maar Valtteri Bottas voelt zich als een vis in het water bij zijn nieuwe team Alfa Romeo. De Fin kan uitstekend overweg met de auto en liet dat ook in Barcelona zien. Na wat knokpartijtjes met onder meer Mercedes kwam hij als zesde aan de finish en met 38 punten staat hij momenteel achtste in de stand bij de rijders. In vijf van de zes verreden Grands Prix heeft de coureur uit Nastola punten behaald. Bottas neemt zo binnen het team steeds meer de rol van Alfa-mannetje op zich.

"Het is ons weer gelukt om punten te scoren en we hebben weer genoeg positieve punten gezien. Het tempo in de race was ontzettend sterk en het was leuk om met de grotere teams voor ons te vechten. Het geeft aan dat we progressie boeken en dat de meegebrachte upgrades werken", steekt Bottas positief van wal. "We hadden wel iets agressiever met de strategie kunnen zijn. Wij gingen voor een tweestopper, terwijl de rest drie keer van banden wisselde. Onze tactiek betaalde zich niet uit. De medium band hield het minder lang vol dan verwacht en dat merkten we aan het einde. Desondanks hebben we een goed resultaat geboekt. Ik kijk nu uit naar Monaco, ik verwacht dat de auto daar prima zal werken."

Aan de andere kant van de Alfa Romeo-garage heerst een sombere stemming. Zhou Guanyu moest door een probleem met de Ferrari-krachtbron halverwege de race afhaken. Het was zijn tweede opeenvolgende uitvalbeurt, nadat er in Miami ook al een voortijdig einde aan de wedstrijd was gekomen. "Dit is teleurstellend", zegt Zhou. "Helemaal omdat we naar een goed resultaat onderweg waren. Het is zaak om de oorzaak te onderzoeken en te kijken wat er nodig is om dit in de toekomst te voorkomen. Het doet namelijk veel pijn. Tot aan mijn uitvalbeurt werkte ik een prima race af. Ik vocht met de mannen in het middenveld en was aan het proberen om in de top-tien te komen. Laten we hopen dat we in Monaco meer geluk hebben. Dat wordt een interessant weekend."

Met de uitvalbeurten van Zhou Guanyu en Charles Leclerc zag Ferrari tijdens de Spaanse Grand Prix twee motoren de geest geven.