Opnieuw protest van Renault tegen Racing Point na Britse GP

Renault is al wekenlang ontevreden over het kopieergedrag van Racing Point. De formatie zou de 2019-auto van Mercedes hebben nagemaakt en daardoor niet de intellectuele eigendommen bezitten voor de zogenaamde 'listed parts', onderdelen die ieder team zelf moet ontwerpen. De brake ducts staan ook op die lijst en dus tekende Renault na de tweede race in Spielberg protest aan.

Na de GP in Hongarije volgde exact dezelfde procedure en ook op Silverstone is het weer bingo. Renault wil daarmee alle resultaten, dus ook de negende plek van Lance Stroll, onder voorbehoud houden. Bij een voor Renault gunstige uitspraak kan Racing Point dan de tot dusver behaalde punten kwijtraken. De uitspraak laat nog even op zich wachten, naar verluidt worden de partijen komende week gehoord. Daarom is Renault ook na afloop van de race in Engeland weer naar de stewards gestapt. Doordat Nico Hülkenberg niet kon deelnemen, gaat het formeel alleen om protest tegen de auto met startnummer achttien, de bolide van Stroll.