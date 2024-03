Opnieuw goede kwalificatie voor Alonso, maar: “Zorgen over de race”

Afgelopen weekend, bij de seizoensopener in Bahrein, had Fernando Alonso ook al een goede kwalificatie. De Spanjaard veroverde op het circuit van Sakhir de zesde startplek, maar viel in de race terug tot P9. Alonso vertelde naderhand dat Aston Martin duidelijk het vijfde team op de grid is en zich in ‘niemandsland’ bevindt. Tevens zei hij dat de race in Bahrein niet negatief was, maar dat de kwalificatie eerder een positieve verrassing was. In Saudi-Arabië sprak hij woorden van gelijke strekking.

“We zijn verrast”, aldus Alonso toen Motorsport.com hem in de paddock van het Jeddah Corniche Circuit vroeg naar zijn kwalificatie. “We zijn nog steeds verbaasd over de prestatie van deze wagen over één ronde. Ik denk niet dat de tweede startrij onze natuurlijke positie is. In Bahrein zagen we dat we erg sterk waren in de vrije trainingen en kwalificatie. Vervolgens vielen we in de race terug naar een voor ons meer natuurlijke positie: het vijfde team, achter McLaren, Ferrari, Red Bull en Mercedes. Hier in Saudi-Arabië is het min of meer hetzelfde verhaal. We zijn ontzettend competitief over één ronde en de auto reageert goed, maar we maken ons nog steeds veel zorgen over de race.”

“We hebben wel wat aanpassingen doorgevoerd aan de setup. Na de race zullen we het antwoord hebben, maar laten we hopen op een sterker optreden dan in Bahrein”, vervolgde Alonso. De 42-jarige coureur uit Oviedo is wel positief over de veranderingen. “Ik denk wel dat ze zullen helpen. In de race eindig je uiteindelijk op de plek die je verdient. Nieuwe banden kunnen soms de prestaties van de auto’s maskeren. Ze bieden dan de meeste grip en dat geeft je iets extra’s, net als het opwarmen van de banden en je outlap. Al deze dingen zijn soms belangrijker dan de prestatie van de wagen. In de race is er echter niets meer te verbergen. Dan kom je langzaam terug op je natuurlijke positie. Dus ik denk dat we nog wat werk te doen hebben met het bijhalen van de top-vier.” Alonso weet dan ook dat een goede start belangrijk is in Saudi-Arabië. “En daarna gaan we zoveel mogelijk verdedigen.”

