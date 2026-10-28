Formule 1 GP van de Verenigde Staten

Opnieuw een uitvalbeurt voor Cadillac-coureur Valtteri Bottas: ‘Soms begrijpen we het niet helemaal’

Het tempo van Cadillac was beter dan gebruikelijk in de GP van de VS, maar Bottas haalde de finish niet

Benjamin Vinel Ronald Vording

Gepubliceerd: 28 okt 2026, 13:54

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Valtteri Bottas beschreef dat het Cadillac-Formule-1-team moeite heeft om zijn problemen te begrijpen, nadat hij zondag was uitgevallen in de Grand Prix van de Verenigde Staten.

Bottas kende op het Circuit of The Americas zijn negende uitvalbeurt van het seizoen, een verrassend hoog aantal voor een coureur wiens DNF-percentage vóór 2026 op 11 procent lag.

Van die negen waren er acht gelinkt aan technische problemen, en dat was in Austin opnieuw het geval met een vermoedelijk probleem met de power unit. “Het is altijd teleurstellend om niet te finishen, maar vanaf de motorkant klonk het, fysiek gezien, niet geweldig”, merkte de Fin op.

Lees ook:

Cadillac moet zijn kinderziektes nog verhelpen, zowel op het vlak van betrouwbaarheid als van prestaties, maar dat gebeurt mogelijk pas wanneer de auto van volgend jaar de baan opgaat.

“Ik zou zeggen dat het onmogelijk is om een jaar als dit te peilen met zoveel problemen”, voegde Bottas toe. “En het probleem is dat we ze soms niet helemaal begrijpen. Er is dus echt nog een steile leercurve te gaan.”

“Er zijn veel dingen op de achtergrond geweest die misschien niet iedereen ziet, zoals het remmanagement, hoeveel we daarmee hebben moeten omgaan en al dat soort dingen. Maar tegelijkertijd zijn er, zoals ik zei, soms problemen geweest die we moeilijk kunnen zien.”

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Toch mengden beide auto's zich in de race in Austin kortstondig met de Aston Martins en Williams, al raakten ze uiteindelijk op achterstand. Perez finishte de race zo'n 20 seconden achter Fernando Alonso, Alexander Albon en Carlos Sainz, wat eigenlijk een duidelijke verbetering was; Bottas lag slechts vijf seconden achter zijn teamgenoot toen hij uitviel.

“Het was op momenten behoorlijk positief om te zien dat we qua tempo vrij dicht bij enkele andere auto's zaten”, zei Bottas, terwijl Perez zich gehinderd voelde door zijn strategie. “Helaas denk ik dat we door de timing van de blauwe vlaggen veel racetijd hebben verloren, want toen we onze pitstop maakten, kwamen we eigenlijk meteen in de blauwe vlaggen terecht”, stelde de Mexicaan. Uit de data blijkt dat hij in ronde 28 op een ronde werd gezet nadat hij in ronde 23 was gestopt.

Over waarom Cadillac in Texas competitiever was dan gebruikelijk, hadden de twee verschillende theorieën.

“Ik denk dat het heel, heel erg baanafhankelijk is”, meende Perez. “In de race was ik verrast dat we wat dat betreft iets dichterbij zaten.”

“Ik denk dat de bewolking vandaag hielp”, was Bottas het ermee eens. “Het was vandaag wat koeler. We weten dat we niet geweldig zijn bij hoge temperaturen, dus dat hielp een beetje. Maar eerlijk gezegd dacht ik dat het hier moeilijker voor ons zou worden. Daarom is het best positief, en Mexico zou hopelijk iets beter voor ons moeten zijn.”

Hoewel Cadillac op Autódromo Hermanos Rodríguez niet in dezelfde mate gehinderd zal worden door het gebrek aan downforce, worden er momenteel voor zowel de kwalificatie als de race warme temperaturen – zo'n 26 °C omgevingstemperatuur – en zon voorspeld.

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





Bearman legt uit waarom Haas met 2026-F1-auto aan plafond zit



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



3 min



Bearman legt uit waarom Haas met 2026-F1-auto aan plafond zit





Alex Marquez: MotoGP schaadt toekomst jonge rijders met zwaar format



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Australië



5 min



Alex Marquez: MotoGP schaadt toekomst jonge rijders met zwaar format





Opnieuw een uitvalbeurt voor Cadillac-coureur Valtteri Bottas: ‘Soms begrijpen we het niet helemaal’



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



6 min



Opnieuw een uitvalbeurt voor Cadillac-coureur Valtteri Bottas: ‘Soms begrijpen we het niet helemaal’





Het merkwaardige gerucht over Aston Martin, Honda en Red Bull Powertrains genuanceerd



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



3 u



Het merkwaardige gerucht over Aston Martin, Honda en Red Bull Powertrains genuanceerd

Vorig artikel Het merkwaardige gerucht over Aston Martin, Honda en Red Bull Powertrains genuanceerd

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Benjamin Vinel





Valtteri Bottas ontkent dat hij zijn Cadillac-zitje voor F1 2027 kan verliezen



Formule 1



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



19 u



Valtteri Bottas ontkent dat hij zijn Cadillac-zitje voor F1 2027 kan verliezen





Franco Colapinto en George Russell slaan FP1 over bij F1 GP van Mexico



Formule 1



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



21 u



Franco Colapinto en George Russell slaan FP1 over bij F1 GP van Mexico





On this day: Senna pakt een van de spannendste zeges in de F1-geschiedenis



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 6 m



On this day: Senna pakt een van de spannendste zeges in de F1-geschiedenis

Meer van

Sergio Pérez





Cadillac opent F1-motorenfabriek op 18 december en bedankt coureurs voor geduld



Formule 1



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



5 d



Cadillac opent F1-motorenfabriek op 18 december en bedankt coureurs voor geduld





Sergio Perez: debuutseizoen bij Cadillac 'zonder twijfel een van mijn beste jaren'



Formule 1



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



8 d



Sergio Perez: debuutseizoen bij Cadillac 'zonder twijfel een van mijn beste jaren'





Remproblemen Cadillac nog niet weg: 'Ik moest in ronde twee al liften en uitrollen'



Formule 1



Formule 1



GP van Singapore



14 d



Remproblemen Cadillac nog niet weg: 'Ik moest in ronde twee al liften en uitrollen'

Meer van

Cadillac-Ferrari





Waarom Cadillac F1-teambaas nieuwe speculatie voedde door rijdersvraag te ontwijken



Formule 1



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



3 d



Waarom Cadillac F1-teambaas nieuwe speculatie voedde door rijdersvraag te ontwijken





Valtteri Bottas voltooit driedaagse jungletocht naar GP Singapore: "Je hoofd speelt 's nachts spelletjes met je"



Formule 1



Formule 1



GP van Singapore



20 d



Valtteri Bottas voltooit driedaagse jungletocht naar GP Singapore: "Je hoofd speelt 's nachts spelletjes met je"





Waarom Cadillac 'jaren' nodig heeft om het niveau van F1-rivalen te bereiken



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Nederland



2 m



Waarom Cadillac 'jaren' nodig heeft om het niveau van F1-rivalen te bereiken

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Strategische masterclass: hoe Antonelli zich bij de GP van de VS op de drempel van de F1-titel zette



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



2 d



Door Jake Boxall-Legge



Strategische masterclass: hoe Antonelli zich bij de GP van de VS op de drempel van de F1-titel zette





Hoe Verstappen en Antonelli allebei werden verrast in kwalificatie voor GP van Verenigde Staten



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



2 d



Door Stuart Codling



Hoe Verstappen en Antonelli allebei werden verrast in kwalificatie voor GP van Verenigde Staten





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van de Verenigde Staten 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



4 d



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van de Verenigde Staten 2026





Max Verstappens woorden uitgelegd: Waarom Red Bulls F1-ommekeer ditmaal heel anders is



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



4 d



Door Ronald Vording



Max Verstappens woorden uitgelegd: Waarom Red Bulls F1-ommekeer ditmaal heel anders is

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer