Het begin van de week begon met het verlengen van zijn contract bij Red Bull Racing nog zo feestelijk voor Sergio Pérez, maar hij kon het niet doortrekken. In de kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Canada komt de Mexicaan voor de tweede race op rij Q1 niet uit. Het uitermate teleurstellende nieuws werd met gevloek en getier in de cockpit ontvangen. Het is nog pijnlijker gezien het feit dat Max Verstappen de tijdenlijsten in het eerste gedeelte van de kwalificatie topte.

Met Pérez vallen ook Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, Zhou Guanyu en Valtteri Bottas eruit.