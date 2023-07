Al sinds mei staken Hollywood-schrijvers en sinds kort hebben ook 160.000 acteurs zich bij de staking gevoegd. Reden daarvoor zijn de zorgen om het gebruik van AI in toekomstige films en de lagere inkomsten dankzij streamingdiensten. Het leidde tot het stilleggen van filmopnames en acteurs doen bovendien voorlopig niets meer om films te promoten. Ook Brad Pitt, de hoofdrolspeler in de Formule 1-film van Apple, zou zich bij de stakende acteurs hebben gevoegd. Dat leidde vorige week tot berichten dat ook de opnames van deze film zouden komen stil te leggen totdat de staking voorbij is.

Daar is echter geen sprake van. Pitt mag dan wel afwezig zijn, maar de opnames voor de Apple-film gaat nog steeds door in de Formule 1-paddock. Er zijn namelijk nog steeds mogelijkheden om actie op het circuit en in de paddock te filmen, zelfs zonder de hoofdrolspelers. Voorafgaand aan de Hongaarse Grand Prix van dit weekend is, net als op Silverstone, een van de garageboxen in de pitstraat opgezet voor het fictieve team Apex, waar Pitt voor rijdt in de F1-film. Daarnaast is er in het tijdschema voor het weekend op de Hungaroring tijd vrijgemaakt voor meer opnamen met de APXGP-bolide, een aangepaste Formule 2-bolide. Deze verscheen voor het eerst in het weekend van de Britse Grand Prix. Naar verluidt zijn er plannen om opnames te maken van de pitstops van APXGP, reacties in het parc fermé en activiteiten op de grid tijdens het weekend in Hongarije.

Pitt geniet van de kans om de terugkerende Formule 1-coureur Sonny Hayes te spelen, die zijn comeback maakt als veteraan nadat hij de raceklasse had verlaten na een ongeluk. "Ik moet je zeggen dat ik als burger geen idee had van wat er nodig is om coureur te zijn en geen idee had van de agressie en behendigheid", zei Pitt tegen Sky Sports op Silverstone. "Het zijn geweldige atleten. Ik heb heel veel respect voor iedereen in alle klassen. Ik blijf hier tot ze me eruit schoppen. Want ik vind het geweldig. Ik denk dat dit de droom van elke man is. Mijn personage had in Le Mans en Daytona geracet. Nogmaals: ik heb zoveel respect voor wat jullie doen en ik geniet al jaren van jullie werk. Dus bedankt! Het is echt geweldig om hier te zijn."