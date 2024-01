Opnames F1-film met Brad Pitt krijgen vervolg in Verenigde Staten

Tijdens het afgelopen Formule 1-seizoen werden er tijdens diverse Grand Prix-weekenden al opnames gemaakt voor de film van regisseur Joseph Kosinski, die nog geen officiële naam heeft. Zo werd op Silverstone voor het eerst ruimte vrijgemaakt in de pits voor een elfde team, waarvoor Mercedes een op de Formule 2-auto gebaseerd ontwerp maakte. Deze bolides verschenen tijdens speciaal geplande momenten op de baan om actiebeelden te schieten. Daarnaast werden ook opnames gemaakt tijdens onder meer de Grand Prix van Las Vegas, al werden de filmwerkzaamheden ook enige tijd gehinderd door de grootschalige acteursstaking.

Ook dit jaar staan er opnames gepland voor de film, waarin Brad Pitt een van de hoofdrollen heeft. Over een ruime week beginnen de werkzaamheden al, zo meldt Racer. Het Amerikaanse medium stelt dat dit gaat gebeuren op Daytona International Speedway tijdens zowel de Roar Before The 24 als de Rolex 24 uur van Daytona, de seizoensouverture van endurancekampioenschap IMSA. De verwachting is dat er ook een GTD-bolide met een speciale livery voor de film op de baan verschijnt om actiebeelden te registreren. Dit zou echter niet gebeuren tijdens speciale sessies waarbij dit de enige auto's op de baan zijn, zoals in F1-weekenden het geval was, maar dat zou tijdens officiële sessies moeten gebeuren. Het is nog onduidelijk of de producenten van de film hiervoor een extra eenmalige inschrijving hebben gedaan voor de Roar Before The 24 en de Rolex 24, of dat ze hiervoor samenwerken met een van de reguliere teams.

De 24 uur van Daytona is de traditionele aftrap van het nieuwe IMSA-seizoen en vindt dit jaar plaats op 27 en 28 januari. Een weekend eerder staat tussen 19 en 21 januari een uitgebreid testweekend op de rol. In de GTP-klasse doen dit jaar twee Nederlanders een gooi naar de eindzege. Tweevoudig winnaar Renger van der Zande doet dat namens Ganassi Cadillac samen met IndyCar-kampioenen Alex Palou en Scott Dixon en vaste teamgenoot Sebastien Bourdais. De Porsche van JDC-Miller Motorsports wordt intussen gedeeld door Tijmen van der Helm, Richard Westbrook, Phil Hanson en Ben Keating. Ook Nicky Catsburg en Larry ten Voorde staan op de deelnemerslijst in respectievelijk de GTD Pro en GTD.