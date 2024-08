Valse start in Monza: F1-safety car crasht tijdens test

Zoals gebruikelijk verkende Bernd Mayländer voorafgaand aan het Grand Prix-weekend op Monza het circuit, dat dit jaar van een nieuwe asfaltlaag is voorzien. Mayländer voerde de gebruikelijke systeemcontroles uit en reed enkele snelle ronden om er zeker van te zijn dat alles in orde is voor dit raceweekend. Tijdens een van die snelle ronden verloor hij de controle over de safety car, dit weekend de Aston Martin Vantage F1 Edition, in de Curva Alboreto - beter bekend als de Parabolica. De auto schoot op snelheid over de geasfalteerde uitloopstrook om vervolgens via de grindbak zijwaarts tegen de baanafzetting te knallen. Het leverde bijzondere beelden op, maar bovenal waren beide inzittenden - Mayländer en een passagier - in orde en konden zij op eigen kracht uit de auto stappen.

Het is nog niet bekend wat de oorzaak van het incident is. Zo kan het om een mechanisch probleem zijn gegaan of simpelweg een fout van de bestuurder. Op beelden van de crash lijkt het erop dat de auto ongewone bewegingen vertoont onder het remmen, waarna Mayländer de auto in een spin gooit om snelheid eruit te halen. Ondanks dat kon hij een impact op hoge snelheid met de baanafzetting niet voorkomen.

De medical car van F1, die ook enkele ronden afwerkte op het circuit van Monza, schoot te hulp en haalde Mayländer en de passagier op, om hen vervolgens in de pitstraat weer af te zetten. De medical car kon vervolgens de test hervatten terwijl de baanmarshals de safety car weghaalden. De FIA laat in een verklaring weten: "Vandaag vond er op Monza een incident plaats met de FIA safety car. Aston Martin onderzoekt de oorzaak, maar kan bevestigen dat zowel de coureur als de passagier in orde zijn. Er is een extra safety car op het circuit en dit heeft geen invloed op het evenement van dit weekend."

Aston Martin heeft eerder dit jaar een verbeterde versie van de Vantage geïntroduceerd na klachten van sommige F1-coureurs dat deze simpelweg niet snel genoeg ging. Samen met aanpassingen aan het bodywork en een nieuwe grille, kreeg deze F1 Edition Vantage er 150 pk bij dankzij grotere turbo's, betere koeling en nieuwe nokkenassen.

Niet het eerste incident

Incidenten met de safety car en medical car komen zelden voor in de Formule 1, maar geheel onbekend is de sport er niet mee. Een van de bekendste incidenten met een medical car vond plaats tijdens de Grand Prix van Monaco van 2000. Toen bestuurde Aleix Ribeiro nog de Mercedes medical car, maar hij schoot tegen de vangrails bij Tabac. Twee jaar later ontsnapte hij aan erger toen hij bij de Braziliaanse Grand Prix zijn auto langs de baan had gezet om Enrique Bernoldi op te vangen. De deur van de medical car stond toen open, waarna Nick Heidfeld in de Sauber tegen deze openstaande deur knalde. Ook in dat geval waren er geen gewonden.