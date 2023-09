Vanaf moment een is het Max Verstappen die weer de lakens uitdeelde tijdens de eerste training van het F1-weekend in Monza. De Nederlander reed op harde banden en is direct weer de snelste. Toch gebeurde er wat opmerkelijks, want de helm van de kampioenschapsleider zat net iets te los. Dat is zeker geen prettige manier van rondrijden, want door de druk wordt de helm omhoog gezogen. Het euvel werd snel opgelost, Verstappen kan zijn training gewoon vervolgen.

