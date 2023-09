VIDEO: Opmars Verstappen in F1-race Singapore: Haalt Magnussen in Max Verstappen begint voortvarend aan de Grand Prix van Singapore. De Nederlandse kampioenschapsleider moest nog even knokken met Haas-coureur Kevin Magnussen, maar na goed oplijnen kon de Red Bull-rijder zijn Deense concurrent passeren. Eerder was de Limburger Nico Hülkenberg al gepasseerd.