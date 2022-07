Opluchting bij teambaas en manager van zwaar gecrashte Zhou

De Chinese rookie werd in de eerste ronde van de F1-race op Silverstone over de kop gelanceerd na een touché met George Russell en Pierre Gasly. Zhou gleed ondersteboven door de grindbak en tolde daarna over de bandenstapels tot hij in de hekken tot stilstand kwam. Het duurde vrij lang voordat de regie van de Formule 1 uitsluitsel kon geven over de toestand van Zhou. Na onderzoek in het medisch centrum werd duidelijk dat de coureur ongedeerd was gebleven bij het incident.

“Het belangrijkste is dat Zhou zonder blessures uit die enorme crash is gekomen”, zegt teambaas Fred Vasseur. “We waren getuige van een dramatisch ongeval en ik denk dat we de FIA en Formule 1 moeten bedanken voor de veiligheidsmaatregelen die ze genomen hebben. Het werk om onze sport veiliger te maken is nooit klaar en we realiseren ons nu weer hoe belangrijk het is. Zhou is oké en hij kan volgende week weer racen, dat is een grote overwinning.”

In tegenstelling tot de buitenwereld, hadden ze bij Alfa Romeo vrij snel door dat Zhou ongedeerd was. Het duurde vooral lang om de coureur uit zijn benarde situatie te bevrijden. Dat had alles te maken met het feit dat er beperkte ruimte was tussen de hekken en de bandenstapels, waar de auto van Zhou tussen lag. “Het belangrijkste is dat het goed met hem gaan”, zegt Lowdon bij Channel 4. “We hadden redelijk snel door dat het goed met hem ging, dat is voor het team en zijn familie wat ze wilden horen. Deze sport is heel spannend, er kan van alles gebeuren. Het belangrijkste is dat alle rijders hier komen om te racen, maar ook veilig naar huis kunnen om volgende week weer te racen.”

Zhou keerde vrij snel terug bij zijn team en werd met gejuich ontvangen door het publiek. “Hij heeft helemaal niks overgehouden aan het incident, hij wilde weer naar de pits om zijn monteurs te zien. Hij kwam op de pitmuur om daar met de mensen te praten en hij begreep niet waarom er zo luid gejuicht werd door de fans, maar dat kwam omdat hij daar stond. Hij is een coureur, hij doet het geweldig dit seizoen en ik weet zeker dat hij de draad weer oppakt.”

De ouders van de coureur waren ook aanwezig op het circuit. “Natuurlijk waren ze bezorgd, maar het is belangrijk om zo snel mogelijk de juiste informatie te hebben. Ik ben zelf ook een ouder, maar dat is het belangrijkste. Ze zijn opgegroeid in deze sport en weten welke gevaren in deze sport schuilen.”

Video: Zhou crasht in eerste meters van de Britse Grand Prix