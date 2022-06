In 2021 werd er in de Formule 1 een budgetplafond geïntroduceerd. Dit in een poging om de koningsklasse financieel duurzamer te maken en de kleinere teams meer kans te geven. Vorig seizoen stond het plafond op 145 miljoen dollar, terwijl er dit seizoen maximaal 140 miljoen dollar mag worden uitgegeven. Volgend jaar daalt het budget met nog eens 5 miljoen dollar, al woedt er een stevige discussie over de impact van de inflatie en de stijgende vrachtkosten, waarmee de teams momenteel te maken hebben.

In het budgetplafond is een aantal uitzonderingen opgenomen, waaronder de salarissen van coureurs. Er wordt echter al enige tijd gesproken over een eventuele invoering van een apart salarisplafond voor rijders en ander belangrijk personeel. Ferrari-teambaas Mattia Binotto doet uit de doeken dat het plan onlangs weer is besproken door de teams. Hij voorziet echter dat het niet eenvoudig wordt om deze maatregel ingevoerd te krijgen. Met name het salarisplafond van de coureurs zou een lastige kwestie zijn. "We kijken naar wat een oplossing kan zijn", zegt de Italiaan. "Het zal niet op de korte termijn gebeuren. De reden hiervoor is dat we al contracten hebben en die kunnen we niet zomaar verbreken. Er zijn juridische implicaties die we moeten onderzoeken om te kijken hoe we dit moeten aanpakken."

2023 is aanvankelijk aangewezen als het jaar waarin het salarisplafond van kracht moet worden, maar een aantal rijders heeft een contract tot ver na dat jaartal. Charles Leclerc zit tot en met 2024 bij Ferrari, terwijl Max Verstappen een contract heeft bij Red Bull dat hem tot eind 2028 bij de renstal uit Milton Keynes houdt. Naar verluidt is het contract van de Nederlander 50 miljoen euro per jaar waard. Red Bull-teambaas Christian Horner begrijpt waarom er over een salarisplafond wordt gesproken, maar denkt dat het een lastige regel wordt om toe te passen. Hij waarschuwt voor een 'wereldkampioenschap boekhouden'. "Er is veel in het huidige plafond dat aangepast dient te worden, dat geldt ook voor het huidige motorreglement", aldus de Brit. "Er zijn allerlei complicaties met rapportagestructuren van bedrijven. We zullen er nog verder naar moeten kijken."

Een aantal teams, waaronder Alfa Romeo en Alpine, is een voorstander van het salarisplafond voor coureurs. Dit is eerder vastgesteld op 30 miljoen dollaar per jaar voor beide coureurs, waarbij de rest van het loon van het budgetplafond betaald dient te worden. "Ik denk dat het de juiste aanpak is om het budget te coördineren en hier wellicht een toelage voor te hebben", aldus Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur. "Je kan bijvoorbeeld de limiet overschrijden en een deel van het budgetplafond moeten pakken. We moeten iets dergelijks vinden, het is belangrijk voor de sport." Alpine-teambaas Otmar Szafnauer steunt collega Vasseur: "Ik ben voor om een algemeen maximum in te voeren. Op deze manier worden de skills van de rijder verruild voor updates, uiteindelijk leveren beide zaken prestaties op de baan", aldus de Roemeense-Amerikaan. "Ik denk dat het de juiste beslissing is dat iedereen de vrijheid heeft om dat te verrekenen."

Salarisplafonds worden ook toegepast in andere sporten zoals, rugby en American football. Andreas Seidl van McLaren stelt dat deze sporten aantonen dat het prima zijn werk kan doen in F1. "Maar het is nu wel zaak om achter gesloten deuren door te gaan met deze besprekingen", voegt de Duitser toe. "Het heeft geen zin om in het openbaar te bespreken hoe het allemaal zou kunnen werken."