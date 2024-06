Opinie: Waarom het logisch is dat Red Bull F1 Pérez aanhoudt

Motorsport.com wist het tijdens het Grand Prix-weekend in Monaco al te melden en dinsdag werd het officieel: Sergio Pérez blijft voorlopig de teamgenoot van Max Verstappen. De Mexicaan heeft zelfs een tweejarige deal bedongen, al lijkt het erop dat het een 1+1 is, met een eenzijdige optie vanuit Red Bull Racing. Het is voor velen een verrassing dat de Oostenrijkse renstal deze keuze heeft gemaakt, maar als we wat dieper op de materie ingaan is het helemaal geen gekke keuze.

In eerste instantie laat een blik op de onderlinge resultaten binnen Red Bull zien dat Pérez niet aan Verstappen kan tippen. Sinds de komst van Pérez heeft hij slechts in vier races de Nederlander op de baan verslagen, en dat in even zoveel seizoenen. In het eerste seizoen bij Red Bull lukte het hem zelfs geen enkele keer. Het is wel ietwat scorebordjournalistiek, want de verwachtingen binnen het team zijn niet dat Pérez titelkandidaat is.

Het is duidelijk wat de rol van Pérez binnen Red Bull is: tweede coureur. Wanneer Verstappen niet thuis geeft, moet hij er staan. En als Verstappen wint, dan wordt er een podiumplaats van hem verwacht. En ja, dat lukt hem niet altijd, maar vaak ook wél. In 2022 pakte hij elf podiumplaatsen, vorig jaar negen en dit jaar staan er na acht races toch ook alweer vier podiumplaatsen achter zijn naam. Even ter context, dat is meer dan welke andere coureur ook in die periode, buiten Verstappen uiteraard. Het leverde in 2022 een derde en vorig jaar een tweede plek in het WK op. Mede dankzij Pérez gingen ook de constructeurskampioenschappen de afgelopen twee jaar naar Milton Keynes.

Het laat zien dat Red Bull precies weet wat het aan Pérez heeft. Een degelijke coureur die er kan staan indien nodig. Ja, er zitten diepe dalen tussen, maar gemiddeld gezien doet hij wat de teamleiding van hem verlangt. Steady punten pakken en prijzen in de wacht slepen, en ervoor zorgen dat hij tweede wordt in het WK.

Momentum

Er valt wat te zeggen over de timing van de bekendmaking. Juist de afgelopen twee races heeft Pérez niet een goede beurt voor zichzelf gemaakt. Tijdens de race op Imola stelde de rijder teleur met een achtste plek. Een week later in Monaco kwalificeerde hij zich als achttiende, om een dag later al in de eerste ronde naast de baan te staan na een crash met Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen. De meningen zijn verdeeld over wie de veroorzaker van de crash was, maar dat Pérez überhaupt daar zat is reden genoeg om kritisch te zijn. Dat hij naar P5 in het WK is gezakt, helpt ook niet mee.

Sergio Pérez zit duidelijk in een vormdip, maar er is genoeg tijd om daaruit te komen. Foto door: Red Bull Content Pool

Het is echter wel zo dat in het WK nog echt helemaal niets beslist is. Na vijf races stond Pérez er namelijk goed voor, pas daarna is het bergafwaarts gegaan. Toch kan het zo weer de goede kant op gaan. Het gat naar P2 van Charles Leclerc is 'slechts' 31 punten, Carlos Sainz en Lando Norris staan er maar één en zes punten voor. Met nog twee derde van de races te gaan is er nog genoeg tijd om die gaten te dichten.

Stabiliteit

Met het aanhouden van Pérez is de komende twee jaar de stabiliteit gewaarborgd. Voor teambaas Christian Horner is dat een belangrijke reden om voor Pérez te kiezen. "Continuïteit en stabiliteit zijn belangrijk voor het team en Checo en Max hebben een stevige en succesvolle samenwerking. Zij hebben het team vorig jaar voor het eerst een een-tweetje in het wereldkampioenschap bezorgd", verklaarde de Brit bij de bekendmaking van het verlengen van het contract van de 34-jarige coureur.

Het is de vraag wat er met het team zou gebeuren als ze ervoor hadden gekozen om een andere coureur - bijvoorbeeld Yuki Tsunoda of Carlos Sainz - zouden aantrekken. Een nieuwe rijder brengt altijd een andere dynamiek met zich mee. In een seizoen waarin het onrustig is met alles wat er op de achtergrond speelt, kan dat de boel nog verder op scherp zetten. In dat opzicht zou Daniel Ricciardo nog een optie zijn, want die is bekend en geliefd binnen Red Bull, maar hij heeft de afgelopen maanden laten zien dat zijn beste tijd ver achter hem ligt.

Geld

We hoeven er niet omheen te draaien, Pérez neemt een flinke bak met sponsorgeld mee. De Mexicaanse miljardair Carlos Slim is de geldschieter achter zijn landgenoot en zelfs voor een topteam als Red Bull is een externe geldschieter meer dan welkom. Het gaat naar verluidt om vele miljoenen. Tsunoda heeft de steun van Honda, maar het gaat ongetwijfeld niet om de bedragen die Pérez met zich meebrengt. En Carlos Sainz heeft na het verlies van het sponsorgeld van Estrella Galicia eigenlijk geen eigen sponsor meer. Niemand binnen Red Bull zal het hardop zeggen, maar dit speelt absoluut mee in de beslissing.

Pérez omhelst zijn persoonlijke sponsor Carlos Slim na zijn podium in Mexico. Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Genoeg redenen om Pérez aan te houden, maar het staat wel als een paal boven water dat de prestaties beter moeten dan in Monaco en Imola. Als hem dat lukt, dan hoeft hij voorlopig niet te vrezen voor een afscheid bij Red Bull.