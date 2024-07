Het Formule 1-team van Sauber moet nog een coureur voor 2025 en daarna vastleggen. Huidige coureurs Valtteri Bottas en Zhou Guanyu zijn kanshebbers, maar ook Liam Lawson en vooral Carlos Sainz worden in verband gebracht met een zitje bij de Zwitserse renstal, naast Nico Hülkenberg. Sauber wil dolgraag een coureur die voor de lange termijn gaat, want na komend jaar gaat het door als Audi-fabrieksteam.

Dat Sainz bovenaan het lijstje staat, is gezien de statuur van de Spanjaard niet gek. De nu nog Ferrari-coureur heeft een uitstekende staat van dienst de afgelopen jaren. Daarnaast is de relatie tussen de familie Sainz en Audi warm, gezien het Dakar-succes van Carlos Sainz senior. Allerlei factoren waardoor het logisch te verklaren is dat het team onder leiding van teamvertegenwoordiger Alessandro Alunni Bravi en CEO Andreas Seidl vol voor Sainz gaat.

Wat ook veel genoemd wordt, is de rol die Sainz bij Sauber/Audi moet vervullen. De drievoudig racewinnaar moet degene zijn die de kar trekt bij het team in opbouw. De inzichten van de Madrileen moeten ervoor zorgen dat de renstal binnen afzienbare tijd het gevecht om de podiumplaatsen en overwinningen aan kan gaan. Toch is dat best opvallend, want met het aantrekken van Hülkenberg is er een coureur die daar ook toe in staat moet worden geacht. Ja, de Duitser heeft tot nu toe geen podiumplaatsen bemachtigd, maar ook dit seizoen laat hij zien zijn teamgenoot - in dit geval Kevin Magnussen - te snel af te zijn. Het laat zien dat Hülkenberg het maximale uit een F1-auto kan halen, iets wat bij een team in opbouw ook meer dan nodig is.

Juist een coureur van het kaliber Hülkenberg - een sterke, ervaren maar vooral stabiele coureur - heeft Sauber op dit moment nodig. En dan heeft de 36-jarige coureur ook een uitstekende staat van dienst als het gaat om te debuteren in een auto. Denk bijvoorbeeld aan de 70th Anniversary Grand Prix, toen hij bij Force India inviel nadat Pérez covid opliep. In de kwalificatie zette hij wonderbaarlijk de auto in de kwalificatie op P3, voor onder andere Max Verstappen. Hij had dan wel de race ervoor ook in de auto gezeten, maar dat was een prachtige prestatie. Ook dit seizoen liet hij het nog zien, met de flink geüpgradede VF-24. Hülkenberg is nu al twee races op rij in de top-zes te vinden, wat een prachtige prestatie is.

Nico Hülkenberg heeft meerdere keren een podiumplaats weggegooid

Er zijn uiteraard ook kritische noten bij de naam van Hülkenberg te zetten. Het is niet voor niets dat de rijder na 215 racestarts nog zonder podiumplaats staat, wat een record is. De keren dat hij daarbij in de buurt kwam, ging hij opzichtelijk in de fout. Denk aan de Grand Prix van Duitsland in 2019, toen hij in de Renault in kansrijke positie in de muur gleed. Of in 2012, toen hij achterop Lewis Hamilton reed. Maar dat waren de realistische kansen eigenlijk ook wel. Echt afrekenen op dit feit is dus eigenlijk oneerlijk.

En natuurlijk, de marketingwaarde van Sainz is vele malen groter, maar gezien het feit dat Audi vierkant achter het project staat, is dat niet van levensbelang. Dat gat kan namelijk ook gevuld worden door een jongeling. Théo Pourchaire is bijvoorbeeld een mogelijke nieuwe ster in F1. Een Franse topcoureur kan ook flink wat waarde creëren. Of wat te denken van Formule 2-coureur en Sauber-junior Zane Maloney. De Barbadaan doet het in het F2-kampioenschap naar behoren en het zou voor de Caraïbische autosportwereld een gigantische boost zijn als er een coureur uit die contreien op de grid staat. Dat is in de 74-jarige F1-geschiedenis nog nooit gebeurd. En F1 is ook wel toe aan verversing: Bottas en Zhou zijn volgens mij wel aardig uitgespeeld bij Sauber.

En een mooi bijkomend voordeel, zowel Pourchaire als Maloney willen heus een meerjarige deal hebben en de toewijding voor de lange termijn tonen, iets waar Sainz tot nu toe huiverig voor is. Beide jonge coureurs kunnen dan opbloeien onder de vleugels van Hülkenberg, toch een van de meest ervaren rijders van de grid.

Théo Pourchaire is een van de twee juniorcoureurs die een kans moet krijgen

Wat moet Sainz?

Mocht Sauber inderdaad de optie Sainz overslaan, dan hoeft de coureur niet bang te zijn dat hij zonder stoeltje komt te zitten. Alpine en Williams willen hem dolgraag vastleggen en beide teams zijn ongetwijfeld bereid om daar ver voor te gaan. Niet te vergeten is de deur naar Mercedes ook nog niet dicht, want Toto Wolff zette deze in Silverstone weer wagenwijd open.