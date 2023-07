“Wanneer is Zandvoort?” Zo reageerde Red Bull-baas Helmut Marko afgelopen weekend op de vraag of Nyck de Vries dan nog op de grid staat. Met een glimlach: “Ik kan het je vertellen als we in Zandvoort zijn.” Het antwoord van de Oostenrijker beloofde weinig goeds en inmiddels is duidelijk dat er volgende maand geen twee Nederlanders aan de start van de Dutch Grand Prix staan. Sterker nog: dat is vanaf de eerstvolgende race in Hongarije al niet meer het geval. Dinsdag maakte AlphaTauri bekend dat Daniel Ricciardo de rest van het seizoen voor de Italiaanse equipe rijdt.

“Ik zou Nyck graag willen bedanken voor zijn waardevolle bijdrage gedurende zijn tijd bij Scuderia AlphaTauri en wens hem het allerbeste toe voor de toekomst”, deelde teambaas Franz Tost, die De Vries eerder dit jaar roemde om de kwaliteit van zijn feedback, in een persbericht mee. Diezelfde Tost riep altijd dat een coureur drie seizoenen nodig heeft om de Formule 1 goed in de vingers te krijgen. Maar zoveel tijd krijgen rijders doorgaans niet. Het eerste seizoen kan nog als leerjaar worden beschouwd, maar in het tweede seizoen moet het dan toch echt gebeuren. Van De Vries verwachtte hij wel meer dan van de gemiddelde rookie. De coureur uit Uitwellingerga was met zijn 28 jaar immers geen broekie meer en had meer autosportervaring dan de meeste andere debutanten.

De resultaten van De Vries vielen tegen, daar is geen ontkennen aan. Maar bovenal stelt de auto van AlphaTauri dit jaar teleur. Na vorig jaar negende te zijn geworden in het constructeurskampioenschap moest het met de AT04 een stuk beter gaan. Maar in plaats daarvan zette het team juist een stap naar achteren in de pikorde. De nieuwe wagen had - en heeft nog steeds - duidelijke tekortkomingen en die droegen bij aan een moeizame start van het seizoen van het team als geheel en resulteerden bovendien in het vertrek van het hoofd aerodynamica. Ook wordt er volop gewezen naar het feit dat Yuki Tsunoda over het algemeen de snellere van de twee was. De 23-jarige Japanner is echter aan zijn derde seizoen bij AlphaTauri bezig en is, zo zullen insiders beamen, een betere coureur dan veel mensen denken.

De rollen die Perez en Ricciardo hierin spelen

Nu lijkt er nog een aantal andere factoren te zijn waarom De Vries niet meer tijd gegund wordt om zich te bewijzen. Zo heeft Helmut Marko al een paar keer aangegeven dat het belangrijk is om naar de toekomst te kijken. Die opmerking slaat ook op de situatie bij Red Bull Racing. Daar presteert Sergio Perez momenteel ondermaats. In Engeland slaagde de Mexicaan er voor de vijfde keer op rij niet in om Q3 te halen, terwijl zijn teamgenoot de RB19 voor de vijfde achtereenvolgende keer op pole plantte.

Door op de zondagen sterk naar voren te komen, weet Perez de schade steeds beperkt te houden, waardoor hij - met dank aan zijn sterke start van het seizoen - nog altijd tweede staat in het kampioenschap. En de constructeurstitel loopt vooralsnog geen gevaar, doordat Max Verstappen maar blijft winnen én er zich bijna elke race een ander team als de voornaamste uitdager van Red Bull opwerkt. Zo lang daar sprake van is, hebben Christian Horner en Helmut Marko niet echt een reden om Perez te vervangen, ook al haalt het de coureur uit Guadalajara niet het maximale uit zijn auto zoals Verstappen wel weekend na weekend doet. Wellicht komt het grotere verschil tussen Verstappen en Perez in het kampioenschap - liefst 99 punten inmiddels - het team niet eens ongelegen. Perez zal zelf ook inzien dat de wereldtitel geen haalbare kaart is dit jaar, waarmee er wellicht meer rust in de tent is dan wanneer hij nog altijd in de waan was dat hij nog kans maakte op het kampioenschap.

Niettemin moet Red Bull, zoals Marko opmerkte, naar de toekomst kijken. Dat Perez niet elke race achter Verstappen tweede wordt, leidt dit seizoen dan misschien nog niet tot problemen, volgend jaar zou de situatie weleens anders kunnen zijn. De RB19 is nu nog met afstand de sterkste auto van het veld, maar de concurrentie zit niet stil. De andere teams zijn driftig aan het kijken hoe zij bepaalde aspecten van de oppermachtige Red Bull succesvol in hun eigen wagen kunnen verwerken. Zo kwam McLaren op Silverstone erg sterk voor de dag, na in Oostenrijk upgrades op de auto te hebben gebracht waarmee het team meer de kant van Red Bull opgaat. Mercedes zegt ondertussen de Red Bull-sidepods te heroverwegen. Zo zou de concurrentie volgend jaar weleens een stuk dichterbij kunnen zitten. En tegenvallende kwalificaties zoals Perez ze momenteel aan de lopende band heeft, zijn dan zeker niet wenselijk meer. Het contract van Perez loopt in principe nog tot eind 2024, maar mocht hij niet snel zijn mojo terugvinden, dan zal Red Bull ongetwijfeld kijken welke andere mogelijkheden er nog zijn.

Één van die andere mogelijkheden luistert naar de naam Daniel Ricciardo. De Australiër slaagde er niet in om zijn draai te vinden bij McLaren en moest ruimte maken voor landgenoot Oscar Piastri, waarna Red Bull hem onderdak bood als derde coureur. Bij zijn oude werkgever leefde hij in de voorbije maanden helemaal op. Werd er bij McLaren alleen nog als een boer met kiespijn gelachen, dit jaar lijkt Ricciardo er oprecht weer plezier in te hebben, ook al stond hij niet op de grid. Op Silverstone zei Verstappen over Ricciardo bij de Nederlandse pers, waaronder Motorsport.com: “Hij levert goed werk in de simulator. Maar daar sta ik ook niet versteld van. Hij heeft dan misschien moeilijke jaren gehad bij McLaren, talent verliest je niet. En hij heeft natuurlijk heel veel ervaring. Bovendien zit hij lekker in zijn vel bij dit team, dat hij natuurlijk al heel lang kent.”

De voornaamste vraag was echter of Ricciardo niets van zijn snelheid verloren had sinds zijn vertrek bij Red Bull eind 2018. En om die vraag te beantwoorden stuurde het team hem dinsdag de baan op tijdens een bandentest van Pirelli op Silverstone. De rondetijden van de achtvoudig Grand Prix-winnaar bleken dusdanig goed dat Red Bull hem verder wil bekijken bij AlphaTauri, waar hij bovendien kan helpen om dat team weer op de rit te krijgen. En mocht Red Bull vervolgens besluiten om Ricciardo toch niet te laten terugkeren naar Milton Keynes, heeft het team nog junior Liam Lawson achter de hand. De Nieuw-Zeelander staat momenteel tweede in de Japanse Super Formula. Zo hebben andere coureurs dus ook een aandeel gehad in het vroege vertrek van De Vries.

Geen eerlijke kans

De indrukwekkende invalbeurt van De Vries in de Grand Prix van Italië, waar hij op het laatste moment gevraagd werd om de zieke Alexander Albon te vervangen bij Williams, lijkt alweer lang geleden. De Vries had maar een halve training om zich voor te bereiden, maar werd dertiende in de kwalificatie en eindigde als negende in de race, nadat hij door een groot aantal motorische gridstraffen naar de achtste startplek was opgeschoven. Menigeen was het er na dat optreden in Monza over eens: De Vries verdient een plek in de koningsklasse. Red Bull kreeg dan ook veel lof toegezwaaid toen zij besloot om de voormalig wereldkampioen Formule E voor 2023 bij AlphaTauri onder te brengen.

Slechts tien races heeft De Vries uiteindelijk voor AlphaTauri mogen rijden. Nog geen half Formule 1-seizoen. Niet eerder is een coureur zo snel aan de kant geschoven door Red Bull. En dat terwijl er aan het begin van het seizoen veel circuits op het programma stonden waar De Vries nog niet eerder gereden had. Jeddah, Melbourne en Miami waren allemaal nieuw voor hem. Dat Azerbeidzjan een sprintweekend was, hielp het leerproces ook niet. Op bekend terrein - Monaco en Spanje - verging het De Vries beduidend beter, waarna in Canada weer een minder weekend volgde.

Tost sprak de hoop uit dat het eenmaal terug op de Europese circuits weer beter zou gaan. In Oostenrijk - opnieuw een sprintweekend - en in Engeland waren de resultaten nog altijd niet zoals gehoopt, al had De Vries in Silverstone naar eigen zeggen wel een sterke race, tot een probleem hem parten begon te spelen tijdens het laatste deel van de wedstrijd. Zo waren er eigenlijk maar heel weinig momenten voor De Vries waarop hij - met het materiaal dat hij had - kon shinen. Hoewel het lovenswaardig was dat Red Bull De Vries een racezitje gaf bij AlphaTauri voor 2023, kan van een eerlijke kans dus niet gesproken worden.

