Op welke circuits de Formule 1 theoretisch gezien kan racen

Het is de laatste jaren dringen om een plekje op de Formule 1-kalender en ook in de afzienbare toekomst gaat daar geen verandering in komen. Zo komt Madrid in 2026 op de kalender en wil ook het Japanse Osaka maar al te graag een race organiseren. Sowieso raakt de F1-agenda steeds voller, want komend seizoen staan er met 24 races een recordaantal op de kalender. Nog niet eerder moesten de coureurs zoveel Grands Prix rijden. Om in aanmerking voor een Grand Prix te komen moet een circuit voldoen aan een aantal eisen van de FIA. Als dat lukt, krijgt een circuit een Grade 1-certificaat. Op dit moment zijn er 47 circuits die zo'n certificaat in het bezit hebben.

De FIA heeft een heel pakket aan eisen. Zo mag een baan niet langer dan zeven kilometer zijn en moet het circuit minstens twaalf meter breed zijn. Nieuwe circuits moeten zelfs een breedte van minimaal vijftien meter hebben. Ook moet het circuit veilig genoeg zijn voor de Formule-wagens die minstens een pk per kilogram hebben. In Europa is dat op dit moment alleen weggelegd voor de Formule 1, maar het laat zien dat er strenge eisen zijn voor het organiseren van een race in de koningsklasse van de motorsport.

Op de Formule 1-kalender staan 24 circuits die aan alle eisen voldoen, maar daarbuiten zijn er ook nog een aantal die in theorie ook een Grand Prix kunnen organiseren. 23 verschillende banen organiseren in 2024 geen race, terwijl dat in theorie wel kan. Een aantal heeft dat in het verleden ook gedaan, maar er zitten ook circuits met een lange historie tussen zonder dat zij ooit een F1-race op de baan hebben meegemaakt. Ook staan er circuits tussen die niet echt een grote geschiedenis hebben en mogelijk in de toekomst dat wel krijgen. Ben je benieuwd welke dat zijn? Bekijk dan de galerij hierboven.