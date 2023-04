Op deze manier wil Ferrari zich weer naar de tweede plek vechten

Waar de seizoensstart van 2022 de Tifosi nog hoop bood op een kampioenschap, zal die hoop dit jaar meer een droom zijn. Ferrari heeft in de eerste drie races slechts 26 punten gescoord en staat zodoende op de vierde plaats bij de constructeurs. De achterstand op koploper Red Bull na drie races? 97 punten. Voor Charles Leclerc was het al helemaal een seizoensstart om te vergeten met twee uitvalbeurten en slechts zes punten.

Kortom, het is code Ferrari-rood in Maranello, waar hard gewerkt moet worden om de situatie snel te verbeteren om dit seizoen niet als verloren te beschouwen. Waar voor Mercedes al vóór de testdagen in Bahrein duidelijk was dat er iets grondig veranderd moest worden om met een betere auto te komen, is dat besef nu ook aangekomen bij Ferrari. Het team onder leiding van teambaas Frédéric Vasseur heeft, zo melden onze Italiaanse collega's van Motorsport.com, een stappenplan klaarliggen om de SF-23 te verbeteren. Dat houdt, net als Mercedes met de W14 van plan is, in dat elementen van de Red Bull RB19 gekopieerd zullen worden.

Het stappenplan bestaat uit drie fases, al is een vierde stap niet uitgesloten. Ferrari heeft namelijk de races in Baku, Imola en Barcelona op het oog voor de stapsgewijze introductie van updates. Een andere race waar nieuwe onderdelen verwacht kunnen worden, mits de productie ervan op tijd afgerond is, is de Grand Prix van Miami. Grosso modo zal Ferrari in Baku een nieuwe diffuser introduceren, in Imola een nieuwe achterwielophanging terwijl Barcelona de komst van een 'Red Bull by Ferrari' moet zien op het gebied van sidepods. Andere kleine veranderingen zijn afhankelijk van de timing van de onderdelen en de prestaties van de SF-23 na de introductie van deze updates.

Dit robuuste plan, dat een flink deel van het budgetplafond van Ferrari zal opslokken, werd op tafel gelegd nadat na de races in Bahrein en Saudi-Arabië de oorzaak van het gebrek aan correlatie werd gevonden tussen wat ze in de simulator zagen en wat er daadwerkelijk op het circuit gebeurde. Het was voor de renstal van belang om eerst een baseline in de afstelling te vinden alvorens updates te introduceren. De Grand Prix van Australië leverde Ferrari precies nul punten op, maar bood het team wel enkele antwoorden op de vragen waar het na Jeddah nog mee zat. Uiteraard hoopt Ferrari weer mee te kunnen doen om het kampioenschap, al is het realistischer dat de Scuderia middels deze updates zich naar een tweede plek zal vechten, gezien de enorme voorsprong van Red Bull.