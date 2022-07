Oostenrijkse marshals verdedigen optreden na brand bij Sainz

Het had er zondag alle schijn van dat Carlos Sainz zijn werkgever Ferrari een knappe dubbelzege zou gaan bezorgen. Teamgenoot Charles Leclerc leek buiten bereik, maar de Spanjaard wilde met nog zo’n vijftien ronden te gaan de aanval inzetten op Max Verstappen, die op dat moment de tweede positie in handen had. Tot een echte aanval kwam Sainz uiteindelijk niet, want in ronde 56 plofte zijn motor en zat zijn race erop. Het uit de auto stappen had nog wel wat voeten in de aarde: Sainz moest zijn auto in de neutraal zetten, waardoor die achteruit van de helling rolde. Intussen begonnen de vlammen uit de achterkant van zijn auto te slaan.

Sainz slaagde erin om ongedeerd uit de Ferrari F1-75 te stappen, maar was na afloop van de race wel kritisch op de handelwijze van de marshals. Die hadden in zijn ogen wel iets eerder mogen reageren. Via Facebook heeft de Österreichring Sicherheitsstaffel gereageerd op het voorval. Zij stellen de aanwijzingen van de wedstrijdleiding te hebben gevolgd. “Na het rampzalige incident van Jules Bianchi in 2014 zijn de regels omtrent het bergen en optreden op de baan drastisch aangescherpt. Optreden is pas toegestaan na instructies van de wedstrijdleiding”, schrijven de marshals.

Het gevolg is dat het soms wat langer duurt voordat de stewards in actie komen. Dit was bij het incident van Sainz ook het geval, maar zij zagen ook dat een ongelukkige samenloop van omstandigheden ervoor zorgde dat de indruk werd gewekt dat een marshal Sainz aan zijn lot overliet. “De plek waar Sainz de Ferrari parkeerde, was niet zichtbaar vanaf de baanpost van de marshals. Zij kregen de instructie om met brandblussers naar de auto te gaan. Toen zij de situatie zagen, besloten zij om een bluswagen op te roepen. Dit besluit moest in seconden genomen worden en was absoluut correct.”

Marshals zien brand wel als leermoment

Daarnaast was het ook een probleem dat Sainz zijn rem ingedrukt moest houden om op zijn plek te blijven staan. “Hij werd begrijpelijkerwijs nerveus, waardoor hij te vroeg van zijn rem ging. De wielkeg moest daardoor onder een rollende auto worden geplaatst, wat de zaak natuurlijk extreem lastig maakte”, vervolgen de marshals. “Door de weerstand van de wielkeg stuurde de auto echter in, waardoor die tegen de vangrails stopte. Daarna kon de brand snel geblust worden met de brandblussers.”

Na het zien van de beelden beseffen de marshals dat er het nodige geleerd kan worden van de situatie. “Dat gaan wij intern en samen met onze mensen ook bespreken. Maar in deze uitzonderlijke situatie hebben de marshals over het algemeen goed gereageerd, want een brand komen wij ook niet iedere dag tegen”, aldus de marshals. “Binnen 30 seconden stond er een bluswagen op de plek van het incident, waarmee we een snel verspreidend vuur onder controle hadden kunnen krijgen.” Een tweede en derde bluswagen waren op dat moment al op weg. “Zelfs als Sainz niet op eigen kracht uit de auto had kunnen komen, hadden wij hem op de best mogelijke manier kunnen beschermen.”

“Wij zijn een team van autosportliefhebbers die hun vrije tijd opofferen voor trainingen en oefeningen om ons best te doen voor de veiligheid rond het circuit bij dergelijke evenementen. Wij zien dit incident ook als een kans om ons verder te verbeteren.”

Video: Sainz stapt moeizaam uit brandende Ferrari in Spielberg