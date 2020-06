Oostenrijkse GP's zonder publiek, ondanks toestemming voor fans

Op de herziene F1-kalender, die morgen (dinsdag) gedeeltelijk bekend wordt gemaakt, staan de races in Oostenrijk genoteerd voor respectievelijk 5 en 12 juli. Bij die wedstrijden had men in theorie vijfhonderd toeschouwers per dag mogen toelaten. Of zoals in het officiële besluit van de Oostenrijkse regering te lezen valt: "Vanaf 1 juli zijn evenementen met toegewezen en duidelijk gemarkeerde zitplaatsen in de open lucht weer toegestaan met maximaal vijfhonderd aanwezigen."

Marko heeft in gesprek met dagblad Österreich echter bevestigd dat men in Spielberg geen gebruikmaakt van deze optie. "Het staat vast dat beide evenementen in Spielberg zonder toeschouwers op de tribune worden verreden." Dat komt onder meer doordat men in het ingeleverde en inmiddels ook goedgekeurde veiligheidsconcept al uitging van races zonder fans. Daarnaast zou het beperkte aantal van vijfhonderd toeschouwers praktische problemen opleveren: want wie laat je wel en wie laat je niet binnen?

Met of zonder toeschouwers, het maakt voor de symboliek niets uit. Marko is in zijn nopjes met de aanstaande raceweekenden in zijn thuisland. "Ik ben blij voor de Formule 1 dat alles weer begint en ik ben vooral blij dat het met twee evenementen in Oostenrijk gebeurt, twee evenementen die gegarandeerd in de hele wereld worden uitgezonden." Het markeert ook meteen een historisch moment in de autosportgeschiedenis van Oostenrijk: voor het eerst in de zeventigjarige F1-geschiedenis zal het seizoen eens worden afgetrapt in het Alpenland.

Verstappen weer in actie op het echte circuit

Marko bevestigt terloops ook nog even dat Max Verstappen inmiddels weer in actie is op het 'echte' circuit. "Het gaat goed met Max. Hij rijdt intussen weer met zijn prive-auto's op echte circuits. Max is in goede conditie en hij is hongerig om weer aan de slag te gaan", legt de 77-jarige Oostenrijker uit. "De esports-wereld waarin hij tijdens deze lockdown heeft geleefd, is toch niet de echte [wereld]. Maar goed, hij heeft er wel plezier aan beleefd."

Met medewerking van Christian Nimmervoll

