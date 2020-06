Oostenrijkse en Britse overheden houden spanning er in

De plannen voor een dubbele Grand Prix op 26 juli en 2 augustus op Silverstone in Groot-Brittannië lijken te worden gedwarsboomd door de quarantainemaatregelen van de Britse overheid. En in Oostenrijk, waar het seizoen op 5 en 12 juli van start moet gaan, hebben de autoriteiten nog steeds geen akkoord gegeven op de plannen die de Red Bull Ring en de provincie Stiermarken anderhalve week geleden inleverden.

De Oostenrijkse minister van Volksgezondheid Anschober beloofde toen naar de plannen te kijken en binnen afzienbare tijd met een reactie te komen maar zover is hij nog niet, liet hij vandaag weten. “We hebben het conceptveiligheidsplan voor de dubbele Grand Prix ontvangen en we zullen het zo snel mogelijk beoordelen.” Wel is het volgens de bewindsman in ieder geval zeker dat er geen publiek bij het evenement aanwezig zal zijn. Red Bull-advsieur Helmut Marko hield die optie vorige week nog open.

Ook in Groot-Brittannië is nog een hoop onduidelijk. De autoriteiten daar hebben besloten om alle reizigers die het land in willen, twee weken lang in quarantaine te plaatsen. Die maatregel gaat waarschijnlijk op 8 juni in en er zal geen uitzondering worden gemaakt voor de Formule 1, zoals de sport had gehoopt. Met die bekendmaking lijkt de kans op een race op Silverstone in juli verkeken, maar omdat de quarantainemaatregel elke drie weken zal worden heroverwogen gokt circuitdirecteur Stuart Pringle nu op een datum in augustus. “Ik denk niet dat het [in augustus] moeilijk wordt om een datum te vinden voor de Formule 1, of zelfs twee data. Wat we wel nodig hebben is groen licht van de overheid. Ik denk dat er reden voor optimisme is, omdat als we wat later op de kalender komen het misschien zelfs wat eenvoudiger zal zijn", zei Pringle tegen Sky Sports.

Als Silverstone inderdaad verplaatst wordt naar half of eind augustus dan zal er in plaats daarvan eind juli en begin augustus waarschijnlijk op Hockenheim of de Hungaroring gereden worden.