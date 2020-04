Voorzichtig optimisme rond Grand Prix van Oostenrijk

In het Alpenland worden de noodmaatregelen tegen het verder verspreiden van het coronavirus langzaam maar zeker afgebouwd. De Oostenrijkse vicekanselier en minister van sport Werner Kogler heeft aangekondigd dat ook de top- en breedtesport al vanaf 1 mei weer met beperkingen van start kan gaan.

Kogler sprak daarbij van een “reisschema met een ingebouwde noodrem.” Alle sportevenementen moeten zonder publiek worden afgewerkt en sporters die met elkaar in contact kunnen komen – zoals bijvoorbeeld voetballers – moeten 24 uur voor een wedstrijd getest worden. Mochten de maatregelen niet werken dan kan “de noodrem” weer worden aangetrokken.

Gevraagd naar de status van de Grand Prix van Oostenrijk liet Kogler weten dat de 1,5 meter afstandsregel die ook in Oostenrijk geldt niet het grootste probleem is voor de Formule 1. Wel staan de huidige strenge in- en uitreisbeperkingen in het land het evenement in de weg. De minister voegde daar echter aan toe in nauw contact te staan met het provinciebestuur van Stiermarken (waar de Red Bull Ring ligt) en Red Bull-adviseur Helmut Marko om te bekijken of de race doorgang kan vinden.

De Oostenrijkse Grand Prix is op dit moment na de Grand Prix van Frankrijk de tweede race van het seizoen. Het evenement op Paul Ricard in Zuid-Frankrijk op 28 juni staat echter op losse schroeven nadat president Macron recent de Franse lockdown heeft verlengd tot half mei. De kans dat er op 5 juli op de Red Bull Ring wel gereden kan worden is dus reëel aanwezig, maar zo’n race zal dan hoogstwaarschijnlijk zonder publiek plaatsvinden en de Formule 1 moet met een goed onderbouwd logistiek plan komen.